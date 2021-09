Több mint tablet: az élet minden területén kiváló társ a HUAWEI MatePad 11 (x)

Sokan kérdezhetik: van még egyáltalán piaca a tableteknek? A HUAWEI legújabb modellje a kategória jövőjét mutatja meg, hiszen pehelykönnyű útitársnak és teljes értékű munkagépnek is kiváló.

Amikor az okostelefonok után nem sokkal megjelentek az első tabletek, sokan rákaptak az új eszköztípusra, de a divathullám lassan lecsengett, ahogy a mobilok egyre nagyobbak, a laptopok pedig egyre vékonyabbak lettek. Épp ezért adja magát a kérdés: van még egyáltalán értelme táblagépet kiadni? A HUAWEI legújabb modellje, a MatePad 11 frappáns választ ad erre: igen, de csak akkor, ha egy ilyen tablet mindkét világból, tehát az okostelefonokra jellemző könnyű, ultrahordozható tulajdonságokból és a PC-kre jellemző, sokrétű funkciókból egyesíti a legfontosabbakat.

Mint a nagyok – csak kicsiben

Hardveres tekintetben az új HUAWEI MatePad 11 vékony és könnyű kialakítása mellett is tökéletesen megfelel egy átlagos laptop teljesítményének. A Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 4G rendszerchip mellé 6GB RAM és akár 128GB háttértár kapcsolódik, utóbbit pedig nagysebességű SD kártyákkal bővíthetjük.

Ráadásul amellett, hogy hagyományos, tablet-üzemmódban is rendelkezésünkre áll egy csomó fontos app a kommunikációra, internetezésre, vagy épp szórakozásra, a MatePad 11-hez csatlakoztathatunk mágneses billentyűzetet, valamint érintőceruzát is, amelyekkel multifunkcióssá tesszük az eszközt. A billentyűzet segítségével egy laptop funkcióit kapja meg a táblagép, és használhatunk vele többek között irodai alkalmazásokat ugyanúgy, mintha a PC-nk előtt ülnénk. A második generációs M-Pencil érintőceruza pedig abban segít, hogy akár egy üzleti úton, vagy épp egy iskolai előadáson kézírással jegyzetelhessünk. Ha angolul írunk, akkor a tablet ezt a szöveget valós időben még digitális szöveggé is alakítja, ezáltal azonnal szerkeszthető, megosztható, továbbküldhető dokumentumot kapunk.

A hang és a látvány sem halvány

A hardverhez visszatérve külön érdemes kiemelni a kijelzőt: a vékony kávák között 2560×1600 képpontos IPS LCD panel található, amely még az átlagos laptopoknál és monitoroknál is nagyobb felbontást ad. A 120Hz-es képfrissítés pedig nem csak a multimédiás funkciók használatakor mutatja meg tudását, hanem akkor is, amikor egyszerűen csak scrollozunk a képernyőn és mindenféle késleltetés, döccenés nélkül láthatjuk a mozdulataink hatásait. Attól sem kell félni, hogy a megnövelt képfrissítés hatással lenne a fogyasztásra: ezt egyrészt a 7250 mAh kapacitású akku és a 22,5W gyorstöltés garantálja, másrészt pedig a tablet figyeli, mire használjuk éppen, és ha nincs szükség rá, automatikusan lejjebb veszi a frissítési értéket.

A DCI-P3 színskálának köszönhetően élénk és valósághű színvilággal rendelkező kijelző alatt négy minőségi hangszóró is dolgozik azon, hogy tiszta és erőteljes sztereó hangzást kapjunk. Ezt ráadásul az audió-világban kváziszabványnak számító Harman Kardon segítségével kalibrálták, hogy a vékony készülékházat meghazudtoló minőségben hallgathassunk zenét, vagy épp kristálytisztán halljuk a videókonferencia távoli résztvevőit.

Apró trükkök és sok-sok tudás

Egy újabb érv amellett, hogy egy jó tablet mennyire életképes, sőt kifejezetten fontos lehet ma is, a MatePad többképernyős együttműködési módja. Könnyedén összekapcsolhatjuk HUAWEI PC-vel, hogy akár másodlagos kijelzővé, vagy épp rajztáblává varázsoljuk, ezáltal univerzális kiegészítőként is használhassuk. Az is nagyon hatékony a munkavégzés során, amikor együttműködés módban a tablet operációs rendszere és a Windows között egyszerű fogd-és-vidd módszerrel tudjuk továbbítani a fájlokat és tartalmakat, ezáltal nem úgy érezzük majd, hogy többféle egyedi gép között zsonglőrködünk, hanem egyetlen rendszer összefüggő elemeit használjuk.

A MatePad 11-en már a világ legújabb és leggyorsabban fejlődő operációs rendszerét, a HarmonyOS-t találjuk. A második kiadásnál járó rendszer teljesen kompatibilis az Android alkalmazásokkal, amelyek többek között a HUAWEI AppGallery kínálatában érhetőek el. De attól sem kell tartani, hogy lemaradunk a máshol megismert kedvenc appjainkról, hiszen a Netflixtől, Spotify-on át a Microsoft Office-ig elérhetjük azokat az alkalmazásokat, amelyeket megkedveltünk és megszoktunk, a Google naptárát és a YouTube-ot pedig böngészőn keresztül.

Így lett tehát a HUAWEI MatePad 11 a tabletek jövője: megmutatja, hogy egy minőségi, sokfunkciós táblagépet ébredéstől elalvásig, munkától tanuláson át a szórakozás minden formájáig hatékonyan használhatunk.