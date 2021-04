Ezeket a kütyüket jelentette be az Apple a „színes” tavaszi eseményén

Az Apple április 20-án tartotta „Spring Loaded” névre keresztelt tavaszi bemutatóját, ami a cég első jelentősebb idei eseménye. A cupertinóiak lényegében olyan dolgokat villantottak, melyekre már jó ideje lehet számítani, de nem lehet mondani, hogy ne adtak volna hozzá ehhez némi fűszert. Bemutatkozott végre a régóta rebesgetett AirTag, az újragondolt, mindenféle árnyalatban pompázó, immár M1-es chippel ellátott iMacek, valamint iPad Pro táblagépek, és egy lila iPhone 12 is bekerült a kínálatba, így mondhatni, hogy „színes” volt a felhozatal.

Az AirTag lényegében egy gombalakú, apró nyomkövető, amit csomó helyre aggathatunk: háziállat nyakörvére, táskára, eszközre, vagy becsúsztathatjuk a pénztárcába. A kütyü hollétét az Apple Find My szolgáltatásával lehet követni a Lokátor appon belül, de a megtalálásban az is segít, hogy az AirTag rezgéssel és hanggal is jelez. Április 30-án jelenik meg, 1-4 darabos csomagokban, 12 990-43 990 forintért.

Saját chip az iMacbe, iPadbe

Miután az Apple tavaly ősszel előrukkolt a házon belül fejlesztett M1 chippel felszerelt MacBookokkal és Mac Minikkel, most tovább folytatja útját a saját platformra állással: érkezik az M1-gyel ellátott iMac, aminek a kialakítását és felépítését is sikerült újragondolni. A 23,5 hüvelykes, rendkívül vékonyra sikerült all-in-one gép 4.5K-s (4480×2520) Retina kijelzőt kapott, amit 218 PPI képpontsűrűség, és legfeljebb 500 nites fényerő jellemez.

Tovább fejlődött a kamera és hangrendszer is: immár 1080p-s felbontású szenzor támogatja a kamerázást, a gépbe pedig hat hangszóró, valamint jobb mikrofonok kerültek. Most először a Magic Keyboardon is van Touch ID. Portok terén adott négy USB-C, melyből az M1 platformnak köszönhetően kettő Thunderbolt típusú, és kapott Ethernet portot is.

A gép április 30-tól rendelhető, és május második felétől kapható, zöld, sárga, narancs-, rózsaszín, lila, kék és ezüst színekben. A 256 GB tárhellyel, 8GB memóriával felszerelt modell kezdőára 539 990 forint, és ebből szörnyű, de csak négyféle színt lehet választani.

Azt is biztosra lehetett venni, hogy most bemutatkoznak az újabb generációs iPadek, amik szintén M1 chippel érkeznek: így az Apple a notebookok és asztali PC-k után a táblagépeket is új alapokra helyezi. A cég egy 11, valamint egy 12,9 hüvelykes Liquid Retina XDR képernyős variánst jelentett be, melyek állításuk szerint 1500-szor jobb grafikai teljesítményt nyújtanak, mint a legelső iPad, többek közt azért, mert a háttérvilágításért kb. 10 000 darab, külön vezérelhető LED felel. A tavalyi iPadhez viszonyítva pedig 50 százalékkal fürgébb processzort és 40 százalékkal gyorsabb grafikai teljesítményt említenek.

A táblagépek a hivatalos kommunikáció szerint egy egész napig bírják a gyűrődést. A hátlapra került kamerarendszer egy 12 megapixeles szenzor, ami 120 fokos látószöget érzékel. Akinek igénye lenne rá, 5G-s támogatással is rendelheti, de ez esetben mélyebben a zsebbe kell nyúlnia. A 2021-es iPad Pro hazai bruttó indulóára 325 000 forint, de ez az ár a választott konfigurációtól függően akár 900 000 forintig nyúlhat.

És ha már színek: az iPhone 12 és az iPhone 12 mini lila variációban is megjelenik, péntektől lesz kapható a tavasziasra hangolt almás telefon.