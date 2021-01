Építészeti csodák Berlintől Chicagóig

Fajunktól nem állnak távol a nagyravágyó gondolatok, ez pedig építészetünkben is megmutatkozik. Az emberiség története során az egyiptomi piramisoktól a dubaji Burdzs Kalifáig rengeteg lenyűgöző, impozáns és nehezen kivitelezhető épületet hozott már létre. Ezúttal azonban olyan hajmeresztő terveket mutatunk be, melyek végül sosem valósultak meg.

Áttetsző felhőkarcolóról álmodott

Bár Berlin látványához manapság a felhőkarcolók is hozzátartoznak, az első hasonló épületek csak az 1960-as években jelentek meg a városban. Ezért is volt meglepő a fiatal Ludwig Mies van der Rohe 1921-es terve, aki egy amerikai ihletésű felhőkarcolót álmodott meg a Friedrichstrasséra. Az autodidakta építész egy versenyre nyújtotta be ötletét, melynek lényege egy példátlan, teljesen áttetsző felhőkarcoló volt, melyhez három prizmaszerű torony tartozott.

A Méhsejt becenevet viselő épület ugyan sosem készült el, de a terv hamar ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a Mies van der Rohe felhőkarcolójához szükséges technológia csak az 1960-as évekre lett elérhető.

Moszkva kommunista palotája

A Harmadik Birodalomhoz hasonlóan a megalománia a sztálini Szovjetunióra is jellemző volt. 1931-ben Joszif Sztálin elrendelte, hogy a lerombolt moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyház területén, illetve annak környékén építsenek fel egy új komplexumot – ez utóbb a Szovjetek palotájaként vált ismerté. A nyilvános pályázat több nemzetközileg elismert építész figyelmétis felkeltette, többek közt Le Corbusier-erét is. A svájci legenda egy diadalívet, illetve összekapcsolódó épületeket álmodott meg.

A többfordulós, a botrányoktól sem mentes pályázatot végül Borisz Iofan nyerte, aki egy óriási központi tornyot képzelt a területre – ennek magassága egyes tervekben a 415 métert is elérte. Az építkezés ugyan megkezdődött, és számos technológiai újítást hozott, a világháború miatt a projekt végül leállt, utóbb pedig visszabontották a meglévő részeket.

A mérföld magas torony

A felhőkarcolók szülőhelye New York mellett Chicago. A két nagyvárosban az idők során számos újító építészeti projekt zajlott, de szép számmal akadtak olyanok is, amelyek sosem valósulhattak meg. Ilyen volt a chicagói Mile-High Illinois vagy Illinois Sky-City, azaz a Mérföld magas Illinois vagy Égiváros Illinois is.

A Frank Lloyd Wright által 1956-ban elképzelt felhőkarcoló, ahogy neve is mutatja, 1 mérföld, azaz nagyjából 1609 méter magas lett volna. Wright úgy vélte, hogy egy ekkora épület már a korabeli technológiával is megalkotható, az 528 emeletes, 1,7 millió négyzetméter alapterületű monstrum azonban sosem jött létre – igaz, állítólag ihletet adott a Burdzs Kalifa tervezői számára. Ha a The Illinois-t tényleg megépítették volna, máig a legmagasabb épület lenne.

Egy elképesztő terv a felhőkarcolók hajnalából

A listán a következő épület szintén Chicagóhoz köthető, a Jackson Parkba elképzelt építmény különlegessége, hogy koncepciója a felhőkarcolók hajnalán született. A francia származású, a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen (MIT) tevékenykedő Constant-Désiré Despradelle az 1893-as chicagói világkiállításra képzelte el 457 méter magas épületét.

A tervben a felhőkarcolóhoz egy hatalmas amfiteátrum, illetve a Michigan-tóba nyúló mólók is tartoztak. Ha a projekt megkapta volna a szükséges anyagi támogatást, a torony hosszú időn át vezette volna a világ legmagasabb épületeinek listáját.

Egy egész várost akartak tervezni

Ahogy már fentebb írtuk, a nemzetszocializmustól sem álltak távol a grandiózus elképzelések, melyek közül a legismertebbek a birodalom főépítészéhez, Albert Speerhez fűződtek. Ő volt az is, aki Adolf Hitlerrel megálmodta Welthauptstadt Germania, a Harmadik Birodalom tervezett fővárosának képét.

A cél az volt, hogy a háború után Berlint építsék át a nemzetiszocializmushoz méltó módon. Germania fő látványossága a Große Halle lett volna, amelynek 290 méter magas és 250 méter átmérőjű kupolája akár 200 ezer embert is befogadhatott volna. A náci szimbólumokkal díszített csarnokról Hitler úgy vélte, hogy igazi zarándokhellyé válik majd, ahol halála után az ő testét is el fogják temetni. A tervet már kitalálásakor is számos kritika érte, a háború kimenetele viszont végérvényesen megpecsételte a Große Halle és Germania sorsát.