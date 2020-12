Mennyi idő alatt térül meg a napelemrendszer? (x)

Napelemrendszer megtérülése Nem vitás, hogy egy napelemrendszer-telepítés bekerülési költsége jelentős beruházás, azonban ez idővel megtérülhet. Akiket egy kicsit is foglalkoztat a napelemrendszer-telepítés, a számos, bennük megfogalmazódó kérdés között feltehetően ott szerepel az is, hogy vajon mikor is jön el a megtérülésének időpontja?

Milyen költségei vannak egy napelemrendszer beszerelésének?



Egy napelemrendszer bekerülési költsége több tényezőből adódik össze, ezek általában mind az adott helyzetre szabottak. A kiépítés költsége többek között függ attól, hogy mekkora teljesítményű napelemre van szükségünk háztartásunk vagy vállalkozásunk ellátásához, ezt kW-ban mérjük, ami természetese minél nagyobb, annál magasabb lesz a végösszeg. Átlag 15.000 forintos villanyszámla esetén 4-4,5 kWp-s napelem rendszer szükséges. A napelemrendszer elemeinek (pl. tartószerkezet, panelek, inverter, stb.) költségén túl még számolnunk kell a kivitelezés és kapcsolódó feladatok ellátásának (pl. engedélyeztetés, inverter) díjával is, mely szolgáltatónként változhat, így minden esetben ajánlott egyedi árajánlatot kérni. Elfelejthetőek a hagyományos rezsi költségek?



Napelemrendszer kiépítésével teljes mértékben nem feledkezhetünk mega hagyományos, nem megújuló forrásból származó villamosenergia használatról, hiszen a napelemrendszer állandó villamosenergia-termelést nem tud biztosítani, napenergiától való függéséből kifolyólag. Számításba vehetjük azonban, hogy manapság már szinte az összes gázüzemű háztartási berendezés leváltható elektromosra, így, ha az ingatlan adottságai lehetővé teszik, aföldgázfogyasztástól is elbúcsúzhatunk a napelemeknek hála. Kalkuláció: napelemrendszer megtérülése



A napelemrendszer megtérülésének vizsgálatakor több tényezőt is figyelembe kell vennünk, de az első és legfontosabb – a betermelt villamos energia elszámolása tekintetében a jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján meghatározva – az az áram mindenkori díja. Ezen kívül a megtérülést befolyásolhatja az infláció, az áremelkedés, a jogszabályi feltételek, de a napelemek amortizációja is. Általánosságban elmondható az, hogy minél nagyobb teljesítményű a telepített rendszerünk, annál rövidebb megtérülés becsülhető, hiszen a kivitelezés költségei általában nem változnak a napelem méretétől függően. Egy 1 kW teljesítményű napelemrendszer bekerülési költsége hozzávetőlegesen 400.000-500.000 forint, ez 1100-1250 kWh energiát termelhet majd nekünk évente. Figyelembe véve az áram díját, ami ma 40Ft/kWh körül mozog szolgáltatótól függően, valamint az átlagos fogyasztásunkat, nagyjából kiszámolhatjuk azt, hogy a hány év alatt térül majd meg a napelemrendszerbe befektetett pénzünk. Ez persze függ akár az inflációtól, az áram aktuális díjűtól, amortizációtól és az esetleges meghibásoásoktól is, ezért csak megközelítő értéket kaphatunk egy ilyen kalkuláció során.