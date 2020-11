A Football Manager megpróbálja visszaadni, amit a koronavírus elvett

A futball szerelmesei általában már októberben nyüstölik a Football Manager aktuális darabját, vagyis az első számú fociedzős videójátékot. Az idei év azonban átírt minden normát, a stadionok sokszor nem fogadhatnak nézőket, mérkőzések maradnak el, sőt az is előfordul, hogy karanténba kerülnek az emberek. Ebben a lehangoló helyzetben próbált némi gyógyírt nyújtani a játékot készítő Sports Interactive csapata, ami a márciusi viharvert időkben egy hétig ingyenessé tette az FM20-at.

Eközben persze gőzerővel dolgoztak a széria legújabb darabján, amit ráadásul úgy kellett fejleszteni, hogy maguk a készítők is sokszor csak online tartották egymással a kapcsolatot. Arra korán fény derült, hogy a megjelenés csúszik, a szokásos béta verzió is november közepére maradt, de elsőre úgy fest, pont az került bele, ami a lakásába zárt fociőrültek számára csemege lehet.

Van is koronavírus a játékban, meg nem is

A megjelenés előtt valószínűleg a széria minden rajongójának az volt az első kérdése, hogy milyen hatással lesz a pandémia a játékra. A valóságban folyton átpakolják a meccsek időpontját, egyes bajnokságok megváltoztatták a cserék számát, arról nem is beszélve, mikor mehetnek be a nézők a stadionokba. Ez nyilvánvalóan pocsék élmény lenne egy szimulációban is, nem csoda, hogy az FM21 alkotói is sokat értekeztek a témában.

A Football Manager fejlesztése során elsődleges célunk szórakozást nyújtani, olyan kikapcsolódást, amely menekvést jelent a mindennapi világ problémáitól. Az emberek mindig is a saját fantáziavilágukat hozták létre az FM-ben. Úgy hisszük, manapság nagyobb szükség van elvonatkoztatni az élet gondjaitól, mint emlékeztetni rájuk az embereket

– tette közzé októberben a fejlesztői csapat igazgatója, Miles Jacobsen az általuk képviselt irányvonalat.

Nem kell tehát senkinek félnie attól, hogy az utolsó pillanatban pozitív PCR-teszt miatt kihagy egy meccset a csodacsatár, vagy az ellenfél halasztani próbál, esetleg elmaradnak az edzések. Passzívan viszont kifejti hatását a világjárvány. A klubok büdzséje a valóságnak megfelelően az FM21 kezdetén jelentősen kisebb, mint amit megszokhattunk.

Ezt viszont kompenzálja azon tény, hogy a játékban mindenhol mehetnek meccsre a szurkolók, így a bevételek megsegítik a gazdasági helyzetet. Szintén bekerült a játékba az öt cserelehetőség is, azonban az összes bajnokságban és kupában a második szezontól automatikusan visszaáll háromra.

Arra ment rá, ami a legjobban hiányzik az életben: az interakció

Minden évben más elem kap nagy hangsúlyt az újdonságok terén, az FM20-ban a tervezés és az új játékosok betanítása volt fókuszban, az új programban viszont az emberi kapcsolatoké a főszerep. A rendszer pontosan ugyanaz: zöldfülű edzőknek szépen leír mindent, míg a veteránoknak csak az idén bevezetett finomságoknál szakítja meg a szimulációt.

Az FM21 azokat szólíthatja meg leginkább, akik a Bajnokok Ligája-döntőjük előtt öltönyben ülnek gép előtt előre megírt beszéddel.

Sokkal közelebb hozta az élményt néhány apróság, mint a meccs előtti utasítások kiadása. Idén ugyanis a mondandónktól balra és fölfelé láthatók a kezdők, jobb oldalt pedig a cserék. A félkör alak azt a hatást hivatott kelteni, mintha az öltöző közepén állnánk.

A meccsmotor is kapott pár régóta várt igazítást a szokásos grafikai ráncfelvarráson kívül, és egészen tévés élményt nyújt az is, ahogyan a rendszer a találkozók során kiírja a cseréket, gólszerzőket. A régi játékosoknak egy picit szokni kell majd a mérkőzéseket, mert alul látható a játékosok fizikai állapota, testbeszéde, nem pedig középen. Egy-egy focistára kattintva ráadásul villámgyorsan lecserélhetjük, vagy éppen rá is kiabálhatunk, hogy szedje össze magát.

A kommunikáció ezen felül is hatalmas súlyt kapott. A készítők teljesen átszabták a játékélményt, már nem csak az számít, mi hangzik el, hanem az is, milyen testbeszéddel. Már nem csak kiválasztjuk, hogy mérgesen beszélünk-e, vagy határozottan, lehet öklöt rázni, vizes palackot dobálni az öltözőben, tapsolni, zsebre dugott kézzel beszélni és még sok-sok minden mást. Ugyanígy változott a mindig dögunalmas sajtótájékoztató is, lehet gesztikulálni válaszok közben, sőt előre szól az FM, ha egy kérdésre adott válaszunk pozitív, negatív, vagy éppen ígér valamit a játékosoknak, aminek betartását el is várják.

Időnként egy-egy játékos is beül a sajtótájékoztatóra, viszont ennek azon túl nincs jelentősége, hogy rögtön látjuk a reakcióját. A különböző újságírókkal viszont válaszaink alapján különböző kapcsolat alakul ki, ami alapján lejárató, vagy magasztaló cikkeket írnak. Ez persze kiváló táptalaj lesz némi szerepjátékra, ha nem akarunk például a Sun napilapnak Liverpool-edzőként nyilatkozni.

A fizikai állapotok is változtak, már nem százalékok jelzik, mennyire bírják játékosaink a strapát, hanem egy kis ikon, ami szívmonitort ábrázol. Ha a futballista állapota fölé visszük az egeret, akkor négy nagyon fontos információt is megkapunk:

mekkora a sérülés veszélye,

milyen a focista kondija,

emberünk mennyire sérülékeny alkat,

és úgy egyébként mennyire van elfáradva a játékos.

A tavalyi tervezgetés kapott egy újabb finomságot, az átigazolási időszak előtt mindig van egy vezetőségi ülés, amely során meghatározható a tehetségkutatás és az igazolások menete. Ez nagyon jó módszer arra, hogy ha középhátvédet keres a csapat, ne csatárokkal traktáljanak a megfigyelőink, hanem tényleg használható futballisták között válogassunk.

Kiterjedt megfigyelői hálózattal, nagy csapatoknál komoly segítséget fog nyújtani, kisebb kluboknál viszont nem sokat ér majd, de időnként beeshet egy-egy kellemes meglepetés. Igazolásoknál azt is célszerű észben tartani, hogy a pandémiára való tekintettel a csapatok hajlanak majd a kölcsönzésre, főleg akkor, ha az első év után van opció a kivásárlásra.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb változása

A legkomolyabb újdonságot a végére hagytuk, és ez sokak életét megkönnyíti majd. Bekerült az FM21-be az xG modell, vagyis az a számítás, ami a gólszerzési lehetőségek minőségét vizsgálja. A rendszer minden gólszerzési kísérlet mellé egy valószínűségi változót – azaz 0 és 1 közé eső számot – rendel, ami azt hivatott kifejezni, hogy a lövés helye, távolsága, szöge, és a kapu valamint a labda között helyezkedő védők száma alapján egy átlagos játékos 100 esetből átlagosan hányszor szerez gólt hasonló szituáció után.

És hogy miért olyan fontos ez a nyers matekozás a játékban? Nagyon egyszerű,

az FM folyamatosan írja az xG-mutatókat a találkozó alatt, vagyis végig előttünk van, melyik csapat dolgozott ki jobb helyzeteket és használta ki azokat.

Minél magasabb az xG, annál jobb helyzeteket hozott létre az együttesünk, de ha ezeket nem lövik be a támadók, mit sem ér. Fontos megjegyezni, hogy a Sports Interactive-nél egy saját számítás szerepel, amiben a számok kicsit eltérnek a valóságtól, úgyhogy kell majd egy kis tanulási idő, hogy kikristályosodjon a rendszer. Hosszútávon viszont remek visszajelzés, hiszen elárulja, ki volt aktívabb, melyik csapatnak voltak jobb helyzetei és hogy ezeket képesek voltak-e kihasználni. Ha zsinórban több meccsünk is egy-egy késői gólon ment el, de az látszik, hogy majdnem mindig jobb a csapatunk xG-je, nincs ok a pánikra, míg ellenkező esetben érdemes átnézni a taktikánkat, hol kellene javítani rajta.

Összességében a széria rajongóinak nagyon jó élmény lehet a játék, kiscsapatokkal kimondottan nehéz, de az ellenfelek erős bajnokságokban is szívósabbnak tűnnek. Sikerült egy kicsit érdekesebbé tenni az unalmas sajtós és beszélgetős paneleket, miközben a meccsélmény is izgalmasabb lett, az xG-modell megjelenésével pedig az igazán sokat elemző játékosokra is gondolt a Sports Interactive.

Kiemelt kép: footballmanager.com