Thaiföldön betiltották a PornHubot, a lakosok ki vannak akadva

Thaiföld kormánya hétfő este letiltotta az ország lakosainak hozzáférését a Pornhubhoz, valamint 109 másik, pornográf vagy szerencsejátékokkal kapcsolatos tartalmakat kínáló weboldalhoz. Az állampolgárok reakciója a várható mód felháborodás, cenzúrára panaszkodnak a közösségi oldalakon, és hangosan lázadnak a döntés ellen.

Puttipong Punnakanta digitális miniszter elmondása szerint a tiltással a cél, hogy korlátozzák a pornóval és a szerencsejátékkal foglalkozó oldalakhoz való hozzáférést, ami illegálisnak számít az ország kiberbiztonsági törvényei szerint.

Több thaiföldi felhasználó és aktivista is elkezdte használni a Twitteren a #SavePornhub hashtaget, ez alatt teszik közzé a kormány döntéséit kritizáló véleményüket, és már kisebb tüntetések is szerveződtek. Thaiföld egyébként eddig benne volt a top 20 országban a PornHub napi látogatottsági adatait nézve, és köztudattan virágzik az ország szexipara is.

A Top10VPN adatai szerint a hétfő esti intézkedés után kiugróan sok thaiföldi felhasználó keresett rá virtuálismagánhálózat-szolgáltatásokra (VPN), amivel minden bizonnyal a korlátozást kívánják megkerülni, egész pontosan 640 százalékkal több ilyen keresést futtattak le a böngészőkben, mint amennyiszer átlagosan tették a szeptember és október közti időszakban.

(Kiemelt kép: Getty Images)