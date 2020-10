Látványos meteorhullás kezdődik

A Draconidák meteorraj még ma is megfigyelhető, ráadásul a Mars is látványosabb a szokásosnál. Sőt már az Orionidák is észlelhetőek, a meteorhullás október második felében fogja elérni maximumát – írja a CNET.

Az Orionidák a Halley üstökösből származó apró darabkák. Amikor a Föld áthalad a törmeléksávon, a szemcsék belépnek a bolygó légkörébe, ahol aztán megsemmisülnek, fényjelenségeket idézve elő. A látható meteorok száma alapján az Orionidák a legnagyobb meteorhullások közé tartozik.

Az elkövetkező napokban a kellően sötét égbolton óránként több fényjelenség is kialakulhat, a meteorhullás egészen november elejéig megfigyelhető lesz.

Az Orionidák október 20-21-én érik el csúcsukat, ekkor óránként akár 20 meteort is láthatunk.

Az objektumok látszólag az Orion csillagkép felől érkeznek, de bárhol felbukkanhatnak az égbolton. Az Orionidák különlegessége, hogy gyakran hosszabban is megfigyelhető sávot húznak maguk után. A legtöbb meteort 21-én, a hajnal előtti órákban lehet majd látni.

A megfigyeléshez érdemes a fényszennyezéstől elvonulni. A szemnek nagyjából 20 percre van szüksége a sötéthez való alkalmazkodáshoz, fontos azonban, hogy a megfigyelés alatt még a telefonunkra se nézzünk rá, a fény ugyanis elvakíthatja az embert.