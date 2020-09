Veszélyes kódot fejlesztett egy iráni csoport

A Check Point biztonsági cég fedte fel, hogy egy iráni hackercsoport olyan androidos kártevőt írt, ami képes ellopni a felhasználók készülékéről az SMS-ben érkező, kétfaktoros azonosításhoz küldött kódokat. A Rampant Kitten névre keresztelt iráni csoport már legalább hat éve lehet aktív a szakértők szerint, fő tevékenységük többek közt iráni kisebbségekkel, rezsimellenes csoportokkal és ellenállási mozgalmakkal kapcsolatos adatgyűjtés. Korábban már többfajta kártevőt fejlesztettek, eddig nem csak androidos, de windowsos kódokat is azonosítottak tőlük a szakértők.

A Rampant Kittens arzenálja széles körben tartalmaz kártékony kódokat, melyekkel androidos mobilokról képesek ellopni az áldozat kontaktlistáját, SMS-üzeneteit, sőt a mikrofonnal való rögzítés is lehetővé válik a háttérben. Emellett kifejezetten 2FA-kódok ellopására használt malware-t is készítettek. Jellemző gyakorlatuk még, hogy adathalász oldalra továbbíthatják az áldozatokat, ahonnan a Google-fiókok bejelentkezési adatait is megszerzik.

Ugyan eddig nem volt titok, hogy az államilag szponzorált csoportok képesek megkerülni a kétfaktoros azonosítást is, de a felfedezés ismét rávilágít arra, hogy az SMS-ben küldött kód helyett érdemes hardveres biztonsági kulcsot választani azonosításhoz.

(Kiemelt kép: GettyImages)