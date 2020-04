Híres DJ-k dalai hozhatnak ránk bajt

A kialakult helyzetben, amikor a világ népességének legnagyobb része kénytelen otthon maradni a koronavírus-világjárvány miatt, máris nagy változások történtek a zeneiparban. Több előadó is nagyobb figyelmet fordít az online jelenlétre, és a Facebook Live-on, a YouTube-on vagy akár a Twitchen keresztül szórakoztatja közönségét.

A felhasználóknak azonban óvatosaknak kell lenniük, ha nem vásárolnak, és nem is streamelnek, hanem inkább letöltik a zenéket. A Kaspersky biztonsági cég kutatói elemezték a DJ Mag által összeállított Top 100 DJ-t tartalmazó listát, és megállapították, hogy igencsak óvatosan kell hozzáállni az elektronikus zene internetről való letöltéséhez.

A kutatás szerint David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris és Martin Garrix nevét használják a legtöbbször a kiberbűnözők a rosszindulatú fájlok terjesztéséhez.

„Az emberek most több időt töltenek otthon, és ennek következtében több tartalmat fogyasztanak. Bár a streaming vagy az online szolgáltatások hallgatása nem árt az elektronikus zene rajongóinak, óvatosnak kell lenniük, ha le akarják tölteni a kedvenc számaikat a készülékeikre. Amint a kutatásunkból is kiderült, a rosszindulatú programokat gyakran rejtik ilyen fájlok mögé, ezért az embereknek további intézkedéseket kell tenniük, hogy megvédjék magukat a lehetséges fenyegetésektől” – hívta fel rá a figyelmet Anton Ivanov, a Kaspersky biztonsági elemzője.

A fájlok többféle fenyegetést tartalmaztak, többek között reklámszoftvereket és kártékony trójai vírusokat, amelyeket adatok megsemmisítésére, blokkolására, módosítására vagy másolására, vagy a számítógépek, illetve a hálózatok működésének megzavarására használtak. Az alábbi kártevőket említi közleményében a cég:

HEUR:Trojan.Script.Generic

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.Win32.Agentb.bqyr

not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f

HEUR:Trojan.Win32.Generic

A biztonsági szakértők javaslatai szerint ezért ebben az időszakban különösen figyeljünk oda: ellenőrizzük le az ingyen zenét kínáló forrást, vizsgáljuk meg a fájlok elnevezését, valamint hogy a mappában találhatók-e rejtett fájlok. Offline zenehallgatáshoz lehetőleg Spotify-ról, vagy Audiomackről szerezzünk be tartalmat, ezeknek a szolgáltatásoknak vannak netkapcsolat nélkül is használható módjaik. Mindenképp használjunk antivírus programot is, amit frissítsünk, hogy minél hamarabb azonosíthassa az új fenyegetéseket.

(Kiemelt képen David Guetta. Fotó: GettyImages)