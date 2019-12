Váratlan helyről érkezett a karácsony egyik legnépszerűbb dala

Már Henry Cavillel is játszhatunk a The Witcher 3-ban

Múlt pénteken került fel a Netflixre a Henry Cavill főszereplésével készült The Witcher (Vaják), ami a lengyel Andrzej Sapkowski írásainak egy részét dolgozta át nyolcrészes sorozattá. A regények és a folytatásként funkcionáló videojátékok rajongói imádják a szériát, ami jelenleg 8,8 ponton áll az IMDB-n, és a sorozat egyik fülbemászó dala sokaknál az idei karácsony himnusza lett.

Best song “Toss a coin to your Witcher” can’t get enough of it #TheWitcherpic.twitter.com/Ssyvihlg7I — Aaron Watson ❅ (@awats15) December 22, 2019

A Toss a coin to your Witcher című szerzemény a második részben csendül fel a Geralt társául szegődő bárd, Jaskier szájából, és a dal annyira jól sikerült, hogy a YouTube-ra feltöltött változatok már most több millió megtekintéssel büszkélkedhetnek, és már a SoundCloudos verziót is legalább 184 ezerszer meghallgatták. Valószínűleg még maguk az alkotók sem sejtették, hogy a főhős kalandjait megéneklő bárd egyik szerzeménye ekkora siker lesz, és saját életre kel a tévéképernyőkön kívül is.

Nyitókép: Netflix