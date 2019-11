Ezért tört be egy golyótól a Tesla törhetetlen üvege

A Tesla múlt héten mutatta meg a Cybertruck nevű elektromos kisteherautót, amire már több mint 200 ezer rendelés érkezett a balul elsült bemutató ellenére. A modell ugyanis a gyártó elmondása szerint olyan törhetetlen üvegeket kapott, ami kvázi átlátszó fém.

A cég dizájnigazgatója, Franz von Holzhausen demó közben egy fémgolyót vágott a spéci szélvédőhöz, amivel demonstrálni szerette volna annak szívósságát, ám az üveg betört. Röviddel ezután tettek egy második próbálkozást is egy másik ablakkal, de ugyanez történt. Elon Musk akkor azzal a viccel ütötte el a dolgot, hogy a kolléga biztosan túl erősen dobott.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019