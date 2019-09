Ezzel az űrhajóval fogjuk meghódítani a Naprendszert

Elon Musk, a SpaceX alapítója szombaton újabb részleteket árult el a Starshipnevű űrhajóról, amely a tervek szerint nagy létszámú, akár százfős legénységet és jelentős utánpótlást szállíthat majd a Holdra és a Marsra. Musk egy élőben közvetített eseményen, a texasi SpaceX-bázison mutatta be a projekt legújabb fejleményeit, és arról beszélt, hogy a többször használható űrhajó a Naprendszer más égitesteire is eljuthat majd.

Musk szerint a Starship várhatóan egy-két hónapon belül teszi meg első útját, amely során 19 800 méter magasra száll, mielőtt visszatérne a Földre.

A vállalkozó úgy becsülte, hogy ha az űrhajót az elkövetkező félévben sikerül orbitális pályára állítani, jövőre már embert is szállíthat.

– mondta Musk hozzátéve, hogy nyitott a lehetőség, hogy több bolygón élő civilizációvá váljunk.

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV

— SpaceX (@SpaceX) 2019. szeptember 29.