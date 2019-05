Így néz ki a Huawei saját kis Európája

A Huaweinek több tucatnyi országban vannak fejlesztési és gyártási központjai, a legfiatalabb ilyen létesítmény a kínai Tongkuanban található. Az OX Horn névre keresztelt kampusz különlegessége, hogy a kínaiak híres európai városok részeit másolták le és húzták fel, amelyeken saját villamoshálózat is átmegy. Vannak részletek Granadából, Londonból és Prágából is, de a magyarok számára a legérdekesebb, hogy felhúzták maguknak a Szabadság hidat is. Kevin Frayer, a Getty fotósának képeiből válogattunk.