Tom Cruise megjavítaná a tévéket, igen, a tiédet is

A legendás hollywoodi színész javában forgatja a Top Gun folytatását, és a napokban került lakossági forgalomba a legutóbbi filmje, a Mission Impossible: Utóhatás, és ennek kapcsán Tom Cruise, és az akciófilm rendezője, Christopher McQuarrie egy érdekes videó elkészítésére szánták el magukat. A Twitteren közzétett felvétel lényege és célja, hogy felhívja a figyelmet egy olyan technikai apróságra, aminek hála a nappaliban is úgy élvezhetők a filmek, ahogy azt az alkotóik megálmodták.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018