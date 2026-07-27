121 ezren szavaztak a Campus Fesztiválra – zene, kultúra és közösségi élmények Debrecenben

Debrecenben négy napon át 21 programhelyszín és több mint 300 zenei produkció várta a közönséget. A fesztiválélményt 258 különleges program és aktivitás, valamint 46 gasztrohely változatos kínálata tette még teljesebbé. Idén ismét 121 ezren szavaztak bizalmat a Campus Fesztiválnak, és választották Debrecent a nyári fesztiválozás helyszínéül.

A Campus Fesztivál idén is megmutatta, hogy jóval több egy nagyszabású zenei rendezvénynél: olyan találkozási pont, ahol a világsztárok és a hazai közönségkedvencek koncertjei mellett a tudomány, a kultúra, a sport, a jótékonyság és a közösségi élmények is fontos szerepet kapnak. A Nagyerdő négy napra ismét megtelt zenével és élettel, miközben a fesztivál sokszínű kínálatában a legkülönbözőbb korosztályok és zenei ízlésű látogatók találhatták meg a saját Campus-élményüket

Az idei fesztivál legnagyobb koncertjei ismét tízezreket mozgattak meg. Már a nyitónapon hatalmas közönség fogadta Azahriah produkcióját, a következő estéken pedig egymást követték a kiemelkedő érdeklődés mellett zajló fellépések. Több más sikeres produkció mellett Majka, Armin van Buuren, a Scooter, a Halott Pénz és a Pogány Induló koncertje is teltházközeli tömeget vonzott a nagyszínpadok elé. Különleges esemény volt a hosszú idő után Debrecenbe visszatérő Kispál és a Borz koncertje is, amely a zenekar egyetlen kelet-magyarországi fellépése volt 2026 nyarán.

A fesztivál legnagyobb nézőcsúcsát a Scooter szombat éjszakai koncertje hozta: a német csapat energiával és látványos elemekkel teli produkciója hatalmas szabadtéri tánctérré változtatta a Nagyerdőt, és méltó lezárást adott a 18. Campus Fesztivál nagyszínpadi programjának. A kisebb helyszíneken eközben a rocktól és az alternatív zenétől a hiphopon és a világzenén át az elektronikáig számos műfaj kapott teret, megőrizve a Campus sokszínű, közvetlen fesztiválhangulatát.

Az idei program összeállításakor is az volt a célunk, hogy ne csupán néhány kiemelt koncertet kínáljunk, hanem egy teljes zenei és kulturális világot építsünk fel. A Campus ereje éppen abban rejlik, hogy a nemzetközi sztárok és a legnépszerűbb hazai előadók mellett ugyanúgy megtalálják a közönségüket az alternatív zenekarok, a rockelőadók és a pályájuk elején járó fiatal tehetségek. Huszonegy programhelyszínen gyakorlatilag folyamatosan történt valami, így minden látogató összeállíthatta a saját, teljesen egyedi Campusát.

– fogalmazott Süli András programigazgató.

A Campus Fesztivál közösségimédia-tartalmai néhány nap alatt több mint 17 millió megtekintést értek el. A nagyszínpadi programból 15 koncertet élőben is közvetítettek, így azok is részesei lehettek a fesztivál hangulatának, akik személyesen nem voltak jelen.

A művészek ellátására a szervezők idén mintegy 20 millió forintot fordítottak. A háttérben dolgozó stáb feladata nemcsak a technikai és színpadi feltételek biztosítása volt, hanem az is, hogy a Campusra érkező több száz produkció hétköznapi, időnként pedig egészen különleges kéréseit is teljesítse.

Az idei Campus nemcsak a szórakozásról, hanem példamutató társadalmi összefogásról is szólt. A fesztivál szerda esti megnyitóján 18 millió forintos adományt adtak át két Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő debreceni kisfiú, Ádin és Beni külföldi génterápiás kezeléseinek támogatására. Az összeg a Campus Fesztivál szervezőinek, partnereinek és támogatóinak összefogásával gyűlt össze. A jótékonyság és a társadalmi felelősségvállalás az elmúlt években a fesztivál szellemiségének meghatározó részévé vált.

Középpontban a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem idén is több önálló helyszínen jelent meg a Campuson. Az Egyetem Tér tizenkét faházában 24 egyetemi egység mutatta be játékos és interaktív formában oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét. A látogatók látványos kísérletekben vehettek részt, az Unipass–Alumni Színpadon tudományos, társadalmi és kulturális témák kerültek középpontba.

A Debreceni Egyetem Színpad idén is a fesztivál egyik legváltozatosabb zenei helyszíne volt. Többek között a 4S Street, a Honeybeast, Nótár Mary, Curtis, Molnár Tamás, a Follow The Flow, KKevin, a Soulwave, a Blahalouisiana, a NOX, az Animal Cannibals, L.L. Junior és OG Fluor is fellépett. Az egyetem polgáraiból és vezetőiből álló Android és Impact project közös koncertje pedig ismét megmutatta, hogy a tudomány és a rockzene egyáltalán nem áll távol egymástól.

Az Egyetem Tér adott otthont a Pont iDE Partinak is, ahol a felvételizők családtagjaikkal és barátaikkal együtt várták a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az általános felvételi eljárásban több mint nyolcezer új hallgató nyert felvételt a Debreceni Egyetemre.

Színházi oázis és kulturális programkavalkád

A Csokonai Nemzeti Színház először saját sátorral, valóságos színházi oázissal költözött be a fesztivál területére. A társulat minden nap délutántól estig zenei és prózai produkciókkal, kreatív, táncos, irodalomterápiás és mentálhigiénés programokkal várta a közönséget.

A látogatók színházi jelmezeket és kellékeket próbálhattak fel, személyiségteszten, kvízen és ügyességi játékokon vehettek részt.

Az Art Street képzőművészeti programjai, az Utcaszínházi Kavalkád, a Civil Falu, a sport- és táncbemutatók, a társasjátékok, a szabadtéri galéria és a fesztivál területén elhelyezett fényinstallációk tovább erősítették a Campus kulturális és családbarát karakterét. Kiemelkedő sikert arattak a Hollandiából érkezett Abacus Theater, steampunk hangulatú óriásjárgányai. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvendett a Richter Családi Liget, ahol naponta több száz gyermek és család kapcsolódott be a játékos, kreatív és ismeretterjesztő programokba. A liget napközben a fesztivál egyik legnépszerűbb közösségi terévé vált.

Sikeresen vizsgázott a fesztivál és a stadion közös működése

A Campus történetében különleges szervezési feladatot jelentett, hogy csütörtökön a fesztivállal egy időben UEFA Konferencia Liga-mérkőzést rendeztek a Nagyerdei Stadionban. A DVSC–Pjunyik Jereván találkozó, a fesztivál közönségének közlekedése és a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése egyszerre zajlott a Nagyerdőn.

A szervezők az eseményt megelőzően a DVSC-vel, a hatóságokkal, a közlekedési társaságokkal és a biztonsági szolgálatokkal közösen dolgozták ki a speciális beléptetési és közlekedési rendszert. Az útvonalak szétválasztása, az előzetes tájékoztatás és a helyszíni koordináció eredményeként a mérkőzés és a fesztivál programjai zavartalanul megfértek egymás mellett.

Komoly szakmai kihívást jelentett, hogy ugyanabban az időben több tízezer fesztiválozó és több ezer futballszurkoló érkezett a Nagyerdőbe, miközben az Egyetem Téren a ponthatárhirdetés is zajlott. Hosszú előkészítő munka, pontosan megtervezett útvonalak és sok szervezet összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy mindhárom esemény biztonságosan és fennakadás nélkül valósuljon meg. A csütörtöki este bebizonyította, hogy a Nagyerdei Stadion és a Campus Fesztivál egy időben is képes magas színvonalon működni.

– mondta Páll László, ügyvezető igazgató.

A Loki 1–0-s győzelme után az ünneplés a Campuson folytatódott. A Tankcsapda koncertjén Lukács László egy DVSC-sállal köszöntötte a csapat sikerét, ezzel néhány pillanatra szimbolikusan is összekapcsolva a stadion és a Nagyszínpad közönségét.

Biztonságos fesztivál, több ezer ember munkájával

A Campus Fesztivál idén is kiemelt figyelmet fordított a biztonságos szórakozásra. A fiatalkorú és nagykorú látogatókat eltérő karszalagokkal különböztették meg, a fesztivál mind a négy napján pedig működött az anonim segítséget nyújtó ártalomcsökkentő pont. A szakemberek hűtött pihenőhellyel, folyadékkal, vitaminokkal, tanácsadással és szükség esetén további egészségügyi ellátás megszervezésével segítették a látogatókat.

A fesztivál működését közel egy éven át tartó előkészítés, kéthetes építési időszak és több ezer ember munkája tette lehetővé. Az építésben mintegy ötszázan vettek részt, a rendezvény idején pedig egy időben csaknem kétezren dolgoztak a területen. A technikai feladatokat mintegy háromszáz szakember látta el, a látogatók biztonságáról pedig csúcsidőben több mint kétszáz munkatárs gondoskodott. A fesztivál négy napja rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

Az idei Campus ismét bebizonyította, hogy ennek a fesztiválnak az igazi ereje a közösségében rejlik. Büszkék vagyunk a nagyszínpadainkra és a világsztárokra, de ugyanilyen fontosak számunkra az egyetemi programok, a kisebb helyszínek, a családok, a helyi előadók és azok a találkozások, amelyek csak itt, a Nagyerdőben születhetnek meg. Különösen fontos visszajelzés számunkra, hogy idén ismét 121 ezren választották a Campus Fesztivált. Ez nemcsak kiemelkedő eredmény, hanem komoly bizalom és felelősség is. Köszönjük a közönségnek, a fellépőknek, a partnereinknek és annak a több ezer embernek, aki a háttérben dolgozott azért, hogy az idei Campus létrejöhessen.

– fogalmazott Miklósvölgyi Péter ügyvezető igazgató.

A 18. Campus Fesztivál vasárnap hajnalban ért véget, ezt követően azonnal megkezdődött a rendezvényterület bontása és helyreállítása. A többnapos folyamatban több száz szakember vesz részt: feladatuk a színpadok, technikai rendszerek, ideiglenes építmények, burkolatok és kiszolgálóegységek elbontása, a terület megtisztítása, valamint a közlekedési útvonalak és zöldfelületek rendezése. A különböző munkafolyamatok összehangolt, folyamatos munkavégzést igényelnek annak érdekében, hogy a Nagyerdő érintett részei a lehető legrövidebb időn belül ismét biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatók legyenek. A helyreállítás a fesztivál által igénybe vett területek teljes körű rendezése mellett egyes, már korábban is rehabilitációra szoruló zöldfelületek megújítására és újrafüvesítésére is kiterjed. A következő Campus Fesztivált 2027. július 14-18. között rendezik meg. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy a jövő évre szóló Super early bird bérletek várhatóan néhány órán belül elfogynak!

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