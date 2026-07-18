középiskolaletartóztatásocean springsolivia marie smith
Szórakozás

Letartóztatták az „Év Tanára” díjjal kitüntetett tanárnőt – kiskorú szexuális zaklatása miatt

24.hu
2026. 07. 18. 06:04
Legutóbb igazgató-helyettes volt már egy másik Mississippi állambeli iskolában.

Mississippi államban őrizetbe vettek egy tanárnőt, miután a rendőrség szerint molesztálta egy diákját. Olivia Marie Smith-t szexuális kényszerítéssel és kiskorú szexuális célú behálózásával vádolják – írta az Action News 5.

Smith korábban tanárként dolgozott az Ocean Springs Középiskolában, ahol 2022-ben elnyerte az „Év Tanára” díjat, legutóbb pedig az Oak Park Általános Iskola igazgatóhelyettese volt.

A rendőrséget – és a Mississippi Gyermekvédelmi Szolgálatot – június 20-án értesítette az ügyről az Ocean Springs-i tankerület, rögtön azt követően, hogy tudomást szerzett róla. Az iskolakörzet közleményében arról írt, hogy „mélységesen elszomorította” őket az egyik volt alkalmazottjuk ellen emelt vádak híre, de teljes mértékben együttműködnek a nyomozásban.

Az őrizetbe vétel után Smith-t letartóztatták és vádat emeltek ellene. Calvin Taylor kerületi bíró vádpontonként 50 ezer dollárban állapította meg Smith óvadékát.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Sebastian Coe: A tevékenységünk a sport, de az üzletünk a szórakoztatás, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik