Letartóztatták az „Év Tanára” díjjal kitüntetett tanárnőt – kiskorú szexuális zaklatása miatt

Mississippi államban őrizetbe vettek egy tanárnőt, miután a rendőrség szerint molesztálta egy diákját. Olivia Marie Smith-t szexuális kényszerítéssel és kiskorú szexuális célú behálózásával vádolják – írta az Action News 5.

Smith korábban tanárként dolgozott az Ocean Springs Középiskolában, ahol 2022-ben elnyerte az „Év Tanára” díjat, legutóbb pedig az Oak Park Általános Iskola igazgatóhelyettese volt.

A rendőrséget – és a Mississippi Gyermekvédelmi Szolgálatot – június 20-án értesítette az ügyről az Ocean Springs-i tankerület, rögtön azt követően, hogy tudomást szerzett róla. Az iskolakörzet közleményében arról írt, hogy „mélységesen elszomorította” őket az egyik volt alkalmazottjuk ellen emelt vádak híre, de teljes mértékben együttműködnek a nyomozásban.

Az őrizetbe vétel után Smith-t letartóztatták és vádat emeltek ellene. Calvin Taylor kerületi bíró vádpontonként 50 ezer dollárban állapította meg Smith óvadékát.