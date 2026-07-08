Koncz Gábor: Ebben a korban már mindenre fel kell készülni, a halálra is

Koncz Gábor július 8-án tölti be a 88. évét, és a napokban tartotta meg székfoglalóját a Magyar Művészeti Akadémián is. Ennek kapcsán készített interjút a színésszel a Blikk, amelyben felidézte pályája kezdetét is, illetve, hogy miként került a mezőkeresztesi parasztvilágból a magyar színház világába.

A szereplési vágy mindig is bennem volt, már 12 évesen a Nemzeti Dalt szavaltam a falumnak. Akkor kaptam életem első tapsát. Emlékszem, március 15-e volt és nagy hideg, de nem fáztam, mert engem az a gondolat melegített, hogy ezen a szép ünnepen adtam valamit. Tudtam, hogy ezzel a verssel, illetve a versmondással még dolgom lesz. Huszonöt éven át szavaltam a Talpra magyart! ott, ahol Petőfi is szavalta, fent a Nemzeti Múzeum lépcsőjén! Mindig vártam azt a napot

– nyilatkozta a nemrég gerincműtéten átesett Koncz, aki manapság sokat olvas és tévézik. Emellett az Újszínházban két darabban is játszik, bár nem világos, hogy mikor térhet vissza dolgozni: „remélem, ősszel is színpadra állhatok”.

A lap felidézi Koncz székfoglaló beszédének végét: ,,Minden elvárást teljesítettem a családom és a nézők felé, most már meg is halhatok”. Erre a színész így felel: