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Szórakozás

Radnai Márk bejelentette, hova költözik jövő évtől az EFOTT

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 08. 16:10
Mohos Márton / 24.hu
A Velencei-tónál idén tartják az utolsót.

2027-ben Esztergomban rendezik meg az EFOTT-ot, mondta el Radnai Márk a fesztivál szerda délutáni sajtótájékoztatóján.

Esztergom újra egy pezsgő várossá kell, hogy váljon. Ne csak történelme legyen, hanem jövője is. Ennek első lépése az EFOTT lehet

— fogalmazott Radnai.

Múlt héten jelentették be, hogy az idei, 50. jubileumi rendezvény lesz az utolsó, amit a Velencei-tó partján rendeznek meg. A döntést a szervezők akkor azzal indokolták, hogy egyre nagyobb a jegyek és bérletek iránti kereslet, és szeretnék bővíteni a fesztivált. Arról nem esett szó, hogy a tó rendkívül alacsony vízállása befolyásolta-e a döntést. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy Dr. Lasztovica Gábor fesztiváligazgató idén utoljára vett részt a szervezésben ebben a minőségben — bár, ha meghívják, ezentúl is mindig itt lesz, ígéri —, a stafétát Zelenák Márk veszi át tőle.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere is jelen volt a helyszínen, és azt mondta: 10 éves együttműködés lesz a fesztivállal, remélik, hogy ez a város turizmusára is jó hatással lesz, és a fesztiválozók visszatérnek majd máskor is.

Magyarország jövőjét ti fogjatok írni, a mi feladatunk az, hogy ehhez olyan városokat, helyszíneket teremtsünk, ahol lehet közösen gondolkodni

– mondta Radnai a fiataloknak.

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