Idén utoljára tartják a Velencei-tónál az EFOTT-ot

Jövő héten, július 8. és 12. között utoljára rendezik meg az EFOTT-ot a Velencei-tónál, olvasható a szervezők pénteken kiadott közleményében. Az 50., jubileumi fesztivál után a rendezvény 2027-ben új helyszínre költözik. A döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll: a költözés azt szolgálja, hogy a fesztiválélmény jövőre tovább bővülhessen, a megszokott minőség pedig hosszú távon is megmaradjon.

Tavalyhoz képest 60%-kal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet, így a bérletértékesítést június 22-én lezártuk. A szerdai napijegyek mind elfogytak, és minden jel arra mutat, hogy hamarosan péntekre és szombatra is telt ház lesz. Ez is azt jelzi, hogy az EFOTT kinőtte a jelenlegi helyszínét. Az új környezetben minden adott lesz ahhoz, hogy az élményt tovább fokozzuk, és a minőséget a növekvő létszám mellett is megőrizzük

– mondta Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke.

Az idei lesz a tizenegyedik év, amikor a fesztivált a Velencei-tónál rendezik meg. A szervezők hálásak minden ott töltött pillanatért: a tó több mint egy évtizeden át nem csupán helyszíne, hanem otthona volt a fesztiválnak. Hogy 2027-ben hol folytatódik a történet, arról hamarosan hírt adnak.