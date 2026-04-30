Budapesti lakástűz: egy tacskót és egy nyulat is el kellett látniuk a mentőknek

2026. 04. 30. 17:30
Egy budapesti lakástűz után nemcsak egy füstmérgezést kapó nőnek, hanem a kiskutyájának és egy nyuszijának is segítségre volt szüksége.

Egy budapesti lakástűzhöz riasztották a mentőket, ahol nemcsak egy füstmérgezett nőt, hanem két háziállatot is elláttak a helyszínen – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat egy Facebook-bejegyzésben.

„A napokban egy budapesti lakástűzhöz siettek bajtársaink. A tűzoltók egy füstmérgezett nőt, valamint egy nyuszit és egy kiskutyát mentettek ki az épületből” – kezdődik a poszt, melynek társaságában több fotót is megosztottak. Például arról, amikor oxigénmaszkot adtak a tacskóra.

A mentők az állatokról sem feledkeztek meg

„Perceken belül mentőtisztikocsi és mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink azonnal megkezdték a nő ellátását, de a négylábú »betegekről« sem feledkeztek meg” – folytatódik a közlemény.

A mentők a két állatot is ellátták, amelyek a tűz után ijedt állapotban voltak.

A rémült kutyus és nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött

– fogalmaz a poszt.

Nemrégiben egy olyan esetről is beszámoltunk, amikor az erkélyen keresztül kellett kimenteni egy addigra eszméletlenné váló nőt egy égő lakásból Újpesten.

De arra is biztos sokan emlékeznek, amikor tavaly nyáron egy fiatal bevándorlót, aki négy gyereket is kimentett egy párizsi lakóház hatodik emeletéről. Az Emmanuel Macron által is hősként üdvözölt fiatalember bátor cselekedetéről annak idején egy szemtanú videót is készített.

Kórházba vitték a füstmérgezett nőt

A háziállatok megnyugtatása után a lakásban talált nőt kórházba kellett szállítani további ellátásra.

„Miután minden érintett állapotát sikeresen stabilizálták, bajtársaink a hölgyet kórházba szállították” – írja a közlemény.

A mentőszolgálat a bejegyzés végén mielőbbi felépülést kívánt a nőnek, és gratulált a mentésben részt vevőknek.

