Közel húsz év után tért vissza az MTV VMA vörös szőnyegére Jessica Simpson, rajongói fel sem ismerték

Jessica Simpson is hivatalos volt a 2025-ös MTV VMA díjátadó gálájára vasárnap. A Page Six most arról ír, hogy a popsztár külsején többen is meglepődtek, aminek hangot is adtak a közösségi oldalakon.

Az X-en volt, aki először azt hitte, Addison Rae tiktokker-színésznő néz vissza rá Simpson képéről, míg egy másik kommentelő Brooks Nader modellel keverte össze őt – akadt továbbá olyan is, aki megjegyezte, hogy az énekesnő arca úgy fest, mintha allergiás reakciója lenne. A hozzászólók közül többen arra is rámutattak, hogy szerintük Simpson arcának változása mögött arcplasztika vagy túlzott töltések állhatnak.

Noha többen is negatív megjegyzéseket tettek a kinézetére, a rajongói közül voltak, akik megvédték az énekesnőt.

Az emberek olyan sokat beszélnek Jessica Simpson külsejéről. Lenyűgözően néz ki! 45 éves. Már nem a 2000-es években járunk

– írta egyikük a fanyalgóknak.

Simpson követői egyébként tavaly decemberben is nagyot lepődtek, amikor az énekesnő posztolt magáról egy stúdióban készült fotót az Instagramon. Akkor volt, aki Ivanka Trumphoz hasonlította, míg mások Paris Hiltont, vagy épp a Kardashian-klán egyik tagját vélték felfedezni az énekesnő képén.