„Ki vagy te, hogy megmondd?” – Valkusz Milán és Majka egymásnak feszülnek az X-Faktor válogatóján

2025. 08. 25. 15:37

Jövő szombaton debütál az RTL-en az X-Faktor új évadának első válogatója. A tehetségkutató előzetese szerint a közös munka során némi feszültség is kibontakozik a mentorok között: Majka és Valkusz Milán például egy ponton egy versenyző miatt szólalkoznak össze.

Hazudsz neki!

– jelenti ki Majka, mire Valkusz káromkodva kérdez vissza, hogy mivel.

– Azzal, hogy azt mondod, van esélye ebben a dologban
– De ki vagy te, hogy megmondd, hogy nincs?

– hangzik el az előzetesben, mely szerint lesz a válogatón lánykérés is, egy versenyző pedig azt állítva áll majd a mentorok elé, hogy ő Pápai Joci eltitkolt gyereke.

