Megdorgálták Kína első rendőrcorgiját, mert szolgálat közben kolbászt lopott egy kislánytól

Megrovásban részesítették Fu Zajt, a kínai rendőrség szolgálatában álló corgit, amely munka közben kilopott egy grillkolbászt egy kislány kezéből. A kutya a Sandong tartományban található Veifangban épp egy felvonuláson teljesített szolgálatot gazdájával, amikor megkívánta a gyerek kezében tartott ételt, és egy darabot kiharapott belőle. Az állat kiképzője később megpróbálta megkeresni és kárpótolni a családot, de nem találta őket, így a kutya közösségi oldalára posztolt nyilvános bocsánatkérést egy vicces videóval kiegészítve, amelyben ígérik, továbbképzésre küldik a kutyát, hogy ellen tudjon állni az ételek csábításának. Így sikerült megtalálniuk a családot, később pedig meg is látogatták a kislányt az óvodájában, ahová természetesen kolbásszal, ajándékokkal és a bűnbánó corgival együtt érkeztek.

A gyermek édesanyja szerint a kislányt nem rázta meg az eset, megette a kolbász maradékát. „Remélem Fu Zaj és a kislányom is boldogan és erősen cseperednek fel. Maradj erős, Fu Zaj” – nyilatkozta a nő a helyi médiumoknak.

Az állat mindössze kéthónapos volt, mikor egy kutyakiképző felfigyelt képességeire annak ellenére, hogy corgikat természetük és testfelépítésük miatt sosem szokták rendőrkutyává képezni. Nála mégis kivételt tett, és rögtön meg is kezdték kiképzését, hathónaposan debütált a veifangi rendőrségnél, ezzel ő lett az első corgi Kínában, amelyből rendőrkutya lett. Specialitása a bombakeresés, emellett rendőrségi bemutatókon is fellép. Ezzel együtt nagyon gyorsan internetes szenzáció is lett, amelyet a rendőrség ki is használ: Fu Zaj, a corgi rendőrkutya és elvtársai néven Douyin-fiókot üzemeltetnek (a TikTok kínai megfelelője), ahol már nagyjából 400 ezren követik a kutya mindennapjait.

Fu Zaj nem először kap fekete pontot: ugyan 2024-ben végzett munkájáért kitüntették a rendőrségnél, az év végi bónuszt megvonták tőle, mivel munkaidőben szunyókált, és belepisilt az etetőtáljába. A kommentelők természetesen fellázadtak a döntés ellen, így a rendőrség végül a holdújév alkalmából végül ünnepi fogásokkal jutalmazta a kutyát.