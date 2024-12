A Házasság első látásra Renije azt mondja, sosem feküdt kés alá: „Nem vagyok tisztában a műtét szó jelentésével”

Nemrég a Bors írt arról, hogy elkezdett terjedni az interneten egy négy évvel ezelőtt készült fotó a Házasság első látásra Renijéről, amin a realityszereplő igencsak másként fest, mint most – emiatt többen is azzal vádolták meg őt, hogy plasztikáztatott.

Soha az életben nem feküdtem kés alá, nem vagyok tisztában a műtét szó jelentésével. A kép, ami előkerült, azon ugyanúgy töltve volt a szám. De egyébként a »műtét « előtti időszakból itt egy nem snapchates kép. Nyilván nem mindegy, hogy 25 vagy 30 éves az ember, bármily meglepő, én is öregszem. De már itt is töltve volt a kacsaszám

– idézte a Bors az említett fotó mellett Kovács Renátát, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében később további (korábban készült) képeket is megosztott magáról, hogy reagáljon a Házasság első látásra egyik adásában elhangzott kritikára, amit Judit fogalmazott meg vele kapcsolatban.

A sminkes a tárgyalt epizódban azt mondta Reniről, hogy „nagy szájra van pénze, de fogorvosra nincs”.

Négy és fél évig volt fogszabim, visszaforgott valamennyire, de bárcsak mindenki ennyit törődne a fogaival, mint én. Utálok pénzről beszélni, de ugye kaptam egy ilyen mondatot, hogy nagy szájra volt pénz, fogakra már nem. Nem hogy fogra, tavaly ha akartam volna, a hátamra is csöcsöket varratok. De igen, sajnáltam szilikonmellre ennyi pénz kidobni. Látjátok, jól döntöttem, mert még így is ilyen bókokat kapok, hogy meg vannak csináltatva azok is! A képeken nincs töltve még a kacsaszám