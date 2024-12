Básti Juli: Nagyon ritkán, vagyis inkább soha nem nézem, hallgatom meg magamat

Básti Juli hosszú évek óta szinkronizál hollywoodi sztárokat sikerfilmekben, illetve szólaltatja meg népszerű sorozatok szereplőit. A Bridgerton család című sorozatban például Portia Featherington magyar hangját kölcsönzi – mint pedig kiderült, ez azon munkái egyike, amit visszahallgatott, pedig nem szokása.

Mindig találok valami kivetnivalót, ha visszahallgatom magamat a tévében vagy a moziban, ezért aztán nagyon ritkán, vagyis inkább soha nem nézem, hallgatom meg magamat. Amúgy sem nézek gyakran tévét vagy sorozatokat, de bevallom, a Bridgerton­ba azért belenéztem. Ez a sorozat egy teljesen új koncepció, és nemcsak a látvány fantasztikus, de az is tetszik, hogy sokszínű szereplőgárdát foglalkoztatnak. Na és azok a helyszínek, a ruhák, a parókák, egyszerűen hihetetlen! Lenyűgöző! Már szinkronizálás közben is eszembe jutott, hogyha hívnának egy ilyen kosztümös filmbe, nagyon boldogan igent mondanék!

– mesélte a story.hu-nak Básti, akinek az is tetszik, hogy a szériában nők mozgatják az események szálait, és gyakran olyan döntéseket hoznak, amelyek abban a korban nem voltak megszokottak.

Bizony, a háttérből nők mozgatták a világot, ahogy a családot is a nők tartották össze. Ezt már gyermekkoromban tapasztaltam. Az anyai nagymamám hat gyermeket nevelt, aztán jöttünk mi, az unokák. Mindent tudott rólunk, mert volt ránk ideje, energiája. Főzött ránk, ruhákat foltozott, kabátot varrt nekünk, kötött, horgolt, ellátta a férjét, a kertet, takarította az otthonát, és még néhány jó tanácsra is maradt ideje mindenkinek. Arra, hogy egyszerre sok mindenre figyeljenek, és működjenek is a dolgok, szerintem csak a nők képesek.