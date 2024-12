Nostradamus jóslatai 2025-re: pestis, világvége, az orosz-ukrán háború lezárása

Bár már majdnem fél évezrede halott, jóslatai továbbra is évről évre felbukkannak, hogy a szakértők betűkre cincálva próbálják meglátni, mit is ígérhet a világ legismertebb látnoka. Michel de Nostradame – ismertebb nevén Nostradamus – IX. Károly francia király udvari orvosaként is szolgált, emellett asztrológus-csillagász volt. Először 1555-ben adta ki A próféciák címmel az azóta is minden évben elővett jóslatait, összesen 942 különálló versben gyűjtötte össze a látomásait.

A szakértők szerint ezekből olyan történelmi események is kiolvashatók voltak, mint a francia forradalom, Napóleon színrelépése, a II. világháború, a holdra szállás, a Kennedy-gyilkosságok és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás is.

2025-re is akadtak olyan sorok, amelyekbe bele lehet látni a jövő évet, íme, a Standard gyűjtése ezekről: