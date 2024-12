40 éve így konferálták fel az első Star Wars-filmet a magyar tévében

1984. december 25. fontos dátum a negyvenes éveiket taposó Star Wars-rajongók számára, hiszen ez volt az a nap, mikor a Magyar Televízió először a műsorára tűzte a Star Wars IV. rész – Egy új remény című filmet, pontban 20:05-kor. Nagyjából hét évvel és hét hónappal az eredeti premiert követően, bőven az első trilógia lezárulta után.

A Star Wars Klub posztja szerint a magyar nézők ekkor láthatták először a film elején az Episode IV: A New Hope címet, a filmhez először készült magyar szinkron, és furcsa módon, ezután 18 éven át nem sugároztak Star Wars-filmet hazai tévéállomások.

A korhoz illően az esti filmet fel is konferálták, Takács Marika bemondónő pedig rögtön el is spoilerezte a nézőkre váró élményt, hiszen a ma már ismerős dallamok felcsendülése előtt az alábbi mondat is elhangzott a felvezetőben: