Eltörte mindkét csuklóját Károly király ünnepi vacsorája előtt a magyar származású hercegné

Meglehetősen kellemetlen baleset érte a hetvenkilenc éves Michael hercegnét, miután leesett a londoni Kensington-palota lépcsőjéről, ott, ahol férjével, Michael kenti herceggel él. Aznap volt hivatalos Károly király karácsonyi vacsorájára is a Buckingham-palotába, így mindkét csuklóján merevítősínnel érkezett.

Ahogy a People írja, a hercegné már jól van, de számos napi tevékenység elvégzése lehetetlen lett számára egy időre, így például a fogmosás is.

Azt mondták nekem, hogy egy ilyen baleset után, ha egy rossz mozdulatot teszel a meg nem gyógyult csontokkal, akkor visszakerülsz oda, ahonnan elindultál

– utalt arra, hogy óvatosnak kell lennie a jövőben.

Michael hercegné egyébként magyar származású:

„Nagyanyja Windischgrätz Hedwig hercegnő, nagyapja Szapáry Frigyes gróf, anyja Szapáry Marianne grófnő, apja von Reibnitz báró, ő maga pedig Kent hercegének oldalán az angol királyi család egyetlen magyar származású tagja. Lánykori neve Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz. Prince Michael of Kent feleségeként hivatalosan Princess Michael of Kent, és megilleti a Her Royal Highness titulus, ahogy a királyi család többi tagját is” – írja róla a Forbes egy korábbi cikkében.