Együtt töltött időt karácsonyra – a Szegedi Szabadtéri a legszebb ajándék!

Az ország kedvenc csillagtetős játszóhelye jövőre is gondoskodik arról, hogy bárki kedvérevaló kikapcsolódásra találhasson a 4000 fős nézőtér egyik ülésén. Elsőként, június 27-én, a Magyar Állami Operaház nagyoperettje, A cigánybáró érkezik a napfény városába. A színpompás, az 1700-as éveket idéző látványvilággal megálmodott sikerprodukciót, Strauss cigányzenét, keringőt, csárdást és operai fajsúlyú dallamokat elegyítő művét a látogatók klasszikus kivitelben, a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Szinetár Miklós rendezésében élvezhetik.



Júliusban három estén át egzotikus mesék várnak a családra: 4-én, 5-én és 6-án ismét felcsendülnek Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István Ezeregy éjszakájának feledhetetlen dalai. A world musical a hazai színjátszás olyan sztárjainak előadásában tér vissza, mint Trokán Nóra, Bányai Kelemen Barna, Márkus Luca, Tasnádi Bence, Bori Réka, Stohl András és Mészáros Máté. Az eredeti színrevitelben, a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezésében, Bujdosó Nóra látványvilágával csak ősbemutatója helyszínén, Szegeden látható produkció jövőre is elvarázsol kicsiket és nagyokat.

A 2024-es évad kirobbanó sikerű Szabadtéri-bemutatója, a Rebecca is visszatér július 18., 19., 20., 25., és 26. estéin. Béres Attila olyan elismert zenés színművészek főszereplésével vitte színre a Levay-Kunze-remekművet, mint Gubik Petra, Dolhai Attila, Gallusz Nikolett, Janza Kata, Udvaros Dorottya, Füredi Nikolett, Bálint Ádám, Szaszák Zsolt és Medveczky Balázs. A Du Maurier bestsellerén alapuló, szerelmes thriller-musical Horesnyi Balázs díszlet- és Madarász „Madár” János animációtervező jóvoltából a legkorszerűbb színpadtechnikai megoldásokat alkalmazó, rendkívüli látvánnyal kápráztatja el a közönséget.

Újabb fordulatos musicalt is színpadra állít 2025-ben a Szegedi Szabadtéri. Augusztus 8-án, 9-én, 10-én, 15-én és 16-án a bajtársiasság, a szerelem és az ármány kerül a Dóm téri reflektorfénybe. A 3 testőr című zenés darab a jeles dalszerző testérpár, Rob Bolland és Ferdi Bolland dalaival és André Breedland izgalmas szövegkönyvével invitálja nyaktörő kalandokra a nézőket, akik a modern színházszakma elvárásaihoz és Dumas klasszikusához méltóan grandiózus kivitelben élvezhetik a fergeteges kalandmusicalt, Szente Vajk rendezésében.

Főszerepben a zene, a tartalmas szórakozás és a közösen eltöltött idő: a Szegedi Szabadtéri Játékok örök emlékeket kínál az egész családnak!