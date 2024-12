Palik László negyedjére nem tervez megnősülni: „Petra három év együttélés után pontosan tudja, milyen szoros a mi szövetségünk”

Palik László, a Legyen Ön is milliomos! új évadának műsorvezetője nemrég a Blikknek adott interjút: a beszélgetés során Marsi Anikó, Palik volt felesége is szóba került, akivel szintén forgattak együtt a vetélkedőben. Érdekesség, hogy az egykori házastársak annak idején szintén egy tévéműsorban, Az ország tesztjében találkoztak először, amit Vágó István vezetett. 15 év után most először szerepelnek újra együtt tévéműsorban – az adás, amiben a Tények műsorvezetője is játszik, egyelőre még nem debütált a TV2-n.

Ami a Marsival való kapcsolatukat illeti, Palik László a lap érdeklődésére a következővel válaszolt:

Ha az ember visszatekint az életére, és az nem működik jól a harag vagy bármilyen más negatív érzelem miatt, akkor az hatalmas veszteség mindkét félnek. A mi esetünkben például elvesztenénk húsz évet az életünkből, ha nem mernénk vagy nem tudnánk visszanézni békével, nyugalommal erre a két évtizedre. Elmaradnának olyan pillanatok, amelyekre vissza lehet kacsintani. Ha pedig gyerek is van, az egy életre szóló, elszakíthatatlan kötelék. A gyerekek felé megingathatatlan felelősséggel tartozunk, hisz megzavarodhatnak egy válástól, nálunk ráadásul két kamaszfiúról volt szó

– magyarázta a műsorvezető, hozzátéve: volt nejével sikerült megugraniuk a dolgot, a fiaik ugyanis jól vannak, mindketten tanulnak, sportolnak és vidámak.

Válásuk óta Palik László és Marsi Anikó is újra párra leltek, utóbbi két évvel ezelőtt hozzá is ment kedveséhez. Ami Palikot illeti, a műsorvezető három éve van együtt jogász kedvesével, Petrával, ám az esküvő náluk nincs terítéken.

63 évesen, három házasság után már nincs szükségem papírra a boldogsághoz, a szerelemhez, a szeretethez. Azt sem gondolom, hogy egy papírral kellene elmondanom a páromnak az érzéseimet, Petra pedig három év együttélés után pontosan tudja, hogy milyen szoros a mi szövetségünk

– szögezte le.