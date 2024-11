Zdroba Patrik Karácsony Gergelynek: Ha így folytatja a politikáját, nem sokáig lesz főpolgármester

Karácsony Gergely nemrég egy videóban beszélt arról, hogy szerinte meg kell szüntetni az ingyenes parkolást az elektromos autók részére. Budapest főpolgármesterének témában megosztott szavaira – a főleg elektromos autókkal és megújuló elektromos erőforrásokkal foglalkozó Youtube-csatornát üzemeltető – Horváth András is reflektált a platformján egy videóval, amit Zdroba Patrik is közzétett a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, egyúttal üzenve is Karácsonynak.

Utálom a politikát, most sem politizálok, de kedves Karácsony Gergely, tessék megnézni ezt a videót és elgondolkodni, mert ha így folytatja a politikáját, nem sokáig lesz főpolgármester. Ja és elutaltam a 65 ezret a szuper büntetésemre, amit gusztustalan módon kaptam

– fogalmazott az énekes.

Hozzáteszem, inkább azon kellene gondolkozni, hogy a sorozatos rossz döntéseit hogyan hozza helyre… például a belvárosban való közlekedés helyrehozása, amit ön ellehetetlenített! És nem… nem az elektromos autók számát kell lecsökkenteni, hanem visszaállítani a hiányzó sávokat… például a körúton, ahol órákat állok a dugóban! Ha meg ennyire kell a bicajsáv, akkor közlekedjen azon ön is!

– zárta sorait az X-Faktor egykori felfedezettje.