Németh Kristóf felesége a Nyerő Párosról: Azt, hogy napokig egymásra koncentrálunk és játszunk, nagyon várom, csak bárcsak ne menne le a tévében

Kedd délelőtt a 24.hu-n is hírül adtuk, hogy december 9-től különkiadással jelentkezik az RTL népszerű sztárpárshow-ja, a Nyerő Páros: a Barátok közt hét egykori színésze költözik majd be párjával a villába.

A versenyzők között lesz Németh Kristóf és felesége, Németh-Szikriszt Zita is. Utóbbi egyébként korábban sosem szerepelt kamerák előtt, így nem is mozog kényelmesen ebben a közegben – osztotta meg a Fókuszban.

Újdonság, hogy kamerák előtt szerepelek, és nem is érzem magam túlságosan komfortosan. Az a helyzet, hogy magát a játék részét, meg azt, hogy napokig kettesben vagyunk, egymásra koncentrálunk és játszunk, ezt a részét nagyon-nagyon szeretem, nagyon várom, csak bárcsak ne menne le a tévében

– mondta Németh-Szikriszt, aki később azt is megosztotta, hogy férjével nagy rajongói a Nyerő Párosnak, a korábbi évadokat nézve pedig gyakran el is játszották a tévé előtt, mi lenne, ha ők lennének épp versenyben: válaszoltak a kérdésekre, illetve azt is megkérdezték egymástól, mennyi pénzt tennének fel egy-egy feladat előtt.