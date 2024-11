Tóth Gabi: Bárkit, bármikor le tudok karaktergyilkolni, ha akarok. És te is!

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence kapták a legkevesebb pontot a zsűritől, a nézői szavazatoknak hála azonban továbbjutottak az e heti fordulóba.

A Blikk a nap folyamán arról írt, hogy a pár továbbjutását követően több kommentelőben felmerült, hogy esetleg csalás történt, a témában pedig az énekesnő véleményét is kikérték. Utóbbi a lap érdeklődésére egyebek mellett azt mondta: hiába gondolják sokan, hogy belenyúlnak a szavazatokba, az a tévének nem éri meg. Hozzátette továbbá, hogy az elmúlt két évtizedben komoly rajongói táborra tett szert, akik segíthetik a szavazatukkal.

– tette fel a kérdést.

A történtekre Tóth Gabi később a közösségi oldalán is reflektált egy kommentelő érdeklődésére.

– fogalmazott videós bejelentkezésében az énekesnő, aki mint kiderült, megfogadta, hogy ha bármikor hasonló jellegű váddal illetik őt, a saját felületén reagálni fog, és elmondja a valóságot.

Mint mondta, nem a károgóknak szeretne magyarázattal szolgálni, hanem azoknak, akik szeretik őket, ám esetleg elbizonytalanítja őket a sok róluk szóló negatív komment.

Nagyon fontos az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, az pedig az, hogy én bárkit, bármikor le tudok karaktergyilkolni, ha akarok. És te is! Te is meg tudod tenni. Ha van egy kis pénzed, egy kis kapcsolatod, mondjuk van 100 ember, akit össze tudsz gyűjteni, és megkéred arra őket, hogy csináljanak négy-öt kamuprofilt, és fél éven keresztül ugyanazt a mocskos szart skandálják, ezt már utána mindenki látni fogja, azok is átveszik. Mert tisztelet a kivételnek, egy birka nép vagyunk, ha azt mondja a többség, megyünk utána. Ugye? Na, és ez a karaktergyilkosságnak az alapja és a lényege. Bárkit le lehet karaktergyilkolni. 10-20 ezer forintot fizetsz ezeknek a trolloknak meg avatároknak, ezeket így hívják. Velem is ez történt egyébként. Bizonyítékom is van róla.