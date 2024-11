Három éve nem kapcsolta be a fűtést, mégsem fagy meg a brit nő

Ahogyan azt Szijjártó Péter külügyminisztertől nemrégiben megtudhattuk, sajtótájékoztatókkal nem lehet házakat fűteni, így marad a gázfűtés, a villanykályha és az egyéb lehetőségek. Néhány napja ahhoz adtunk tippeket, hogy a hideg idő beköszöntével milyen trükkökkel tudjuk gyorsabban felmelegíteni a lakást, azonban egy brit nő ennél is távolabbra merészkedett, ugyanis három éve be sem kapcsolja a fűtést – mégsem fagy meg.

Catherine Renton 2021 nyarán költözött be jelenlegi otthonába, azonban néhány hónappal később az energiaárak nem várt ütemben emelkedni kezdtek, és az addigi 40 font (akkori árfolyamon körülbelül 17 ezer forint) helyett 120 fontba (2021 telén nagyjából 52 ezer forint) került volna a számlája. Ennek kifizetése komoly anyagi nehézséget jelentett volna neki, így kipróbálta, mi történik, ha egyáltalán nem kapcsolja be a fűtést, tapasztalatairól pedig az inews.co.uk oldalán számolt be.

Renton szerencsésnek vallja magát, amiért a lakása a második emeleten található, így alulról és felülről egyaránt kap valamennyi meleget, valamint egészséges, és semmilyen egészségügyi problémája sincs, amit egy megfázás súlyosbíthatna. A brit nő azt mondja, az első telet az őt körülvevő lakások hőrétegének, forró italoknak és egy elektromos takaró segítségének köszönhetően vészelte át, mostanra pedig leszigetelte az ablakait, huzatvédőket vásárolt, illetve magához vett egy kutyát, ami hűségesen fűti őt a saját testhőjével, és rendszeres testmozgásra készteti, ami mozgásban tartja mindkettőjüket. Renton otthonában jelenleg 16 Celsius-fok van, ami a 18 és 21 Celsius-fok közötti, javasolt nappali hőmérséklettől elmarad, de a nő állítása szerint ez nem befolyásolja a munkabírását vagy az egészségét. Fontos hozzátenni, hogy ez valóban nem az ideális hőfok bárki számára, az USwitch kutatása szerint mégisezen a télen Angliában több mint 1,7 millió háztartásban nem kapcsolják be a fűtést. Catherine Renton beszélt néhány szakértővel, hogy miként lehet a lehető legkevesebb energia felhasználásával melegen tartani a lakásokat.

A brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) közlése szerint az állandóan alacsony hőmérséklet negatív hatással lehet az egészségünkre, és a 65 évnél idősebb embereknek, illetve azoknak, akik szív- vagy tüdőbetegséggel küzdenek, érdemes minimum 18 Celsius-fokon tartani a hőmérő higanyszálát. Ezt alátámasztja Dr. Deepali Misra-Sharp birminghami háziorvos is, aki szerint a hideg jelentősen befolyásolhatja a különböző testrészek, így a szív működését is.

Hidegben az erek összeszűkülnek, hogy megőrizzék a hőt, ami növeli a vérnyomást és további terhelést jelent a szívre. Azoknál az egyéneknél, akiknél már fennáll a szívbetegség, ez növelheti a szívroham vagy más szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

– mondja Dr. Misra-Sharp, hozzátéve, hogy az idősek különösen érzékenyek lehetnek. A hideg a fentieken túl csökkenti a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét és ronthatja a fehérvérsejtek működését.

A korszerűtlen energiaberendezések és a nem megfelelő szigetelés komoly hőveszteségnek teheti ki a házunkat, így ha teljes felújításra nincs is lehetőségünk (bár ebben segítséget jelenthet az eddig alig igényelt otthon felújítási támogatás), beruházhatunk egy üvegvédő fóliára, ami csökkenti a hideg bejutásának mértékét a nyílászárókon keresztül.

Ezen kívül érdemes befektetni ajtókhoz és ablakokhoz kitalált huzatvédőkre, valamint hőfüggönyökre.

A napfényt is az előnyünkre használhatjuk: amíg süt, engedjük be a lakásba a fényét, amint pedig elbújik, húzzuk össze a függönyeinket.

Másik hasznos tipp, hogy lehetőleg ne az egész az egész házat fűtsük egyszerre, hanem válasszunk ki egy szobát, ahol a legtöbbet tartózkodunk, és tartsuk csak azt melegen, ezzel is rengeteget spórolhatunk.

A pamutból és gyapjúból készült ágyneműk, valamint az elektromos takarók is sokat javíthatnak a hőérzetünkön, illetve akár játszhatunk azzal is, hogy körberétegezzük magunkat meleg vizes palackokkal.

A réteges öltözködést és rendszeres testmozgást szintén bevethetjük a hideg ellen, ahogyan a tápanyagokban gazdag, napi legalább egyszeri meleg étkezést is.

Az alkohol viszont kifejezetten nem javasolt, ugyanis tágítja az ereket, amitől rövidtávon kimelegedhetünk, viszont kis idő elteltével csökkenni kezd miatta a testhőmérsékletünk.