„Itt nincsenek alkoholista hajléktalanok, kötekedő utcai harcosok” – hangzik el a gyönki gimnázium reklámjában

A Tolna megyei, gyönki Tolnai Lajos Gimnázium egy nem mindennapi reklámot tett közzé a Facebookon, már amennyiben mindennapinak nevezhető, hogy egy középiskola videóval reklámozza magát.

Itt nincsenek alkoholista hajléktalanok, itt nincsenek kötekedő utcai harcosok, nincsenek önkéntes vegyészek, sem szamuráj hagyományőrzők

– idézi egy olvasói tipp alapján a 444. A 4 perc 11 másodperces videóban emellett számos rövid részlet látható a TV2 Tények hírműsoraiból, melyekben iskolai erőszakról számolnak be, emellett egy háromnegyed perces epizódban az is kiderül, a boltos ismeri a gimnázium tanárát, megvan neki az oktató telefonszáma is.

Náluk „még a karate edzők is kedvesek és gyermekszeretők”, a tanároknak is van szakképesítése, és fontos nekik a német és magyar hagyományok, tudhatjuk meg egyebek mellett a videóból.