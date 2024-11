„Azt hittem, hogy egy kisbaba” – mondta Mike Tyson arról, hogy miért kezdte el puszilgatni Hasbullát

A november 15-én Jake Paul ellen ringbe lépni készülő, egykori nehézsúlyú bokszvilágbajnok, az 58 éves Mike Tyson az összecsapás előtti sajtókörútja egyik állomásán elmagyarázta, hogy mi okozta a tavalyi év egyik legviccesebb pillanatát, amikor a törpeség egy ritka fajtájával küzdő, dagesztáni internetes hőst, Hasbullát vendégül látta a saját, Hotboxin’ with Mike Tyson című podcastjában. Ahol, némi öklözés után, szinte azonnal elkezdte megszeretgetni a most 22 éves, de növekedésihormon-termelési problémákkal küzdő, ezért kisgyereknek kinéző internetes hírességet.

A nemrégiben a magyarok legnagyobb internetes büszkeségével, Hide the Pain Harolddal is találkozó Hasbulla így, ütések helyett, inkább puszikat és öleléseket kapott a ringen kívül általában rettentő jámbor bokszolótól. Tyson pedig, a rövid ütésváltás után, még fel is kapta a vendégét.

– idézi a brit Metro a bokszoló vasárnap megjelent interjúját.

Mike Tyson admits he thought Hasbulla was a baby when he first met him 😭

“That’s how I am with children, I was hugging on this guy. He’s like 26 years old…” pic.twitter.com/07R8HCYqOi

— Happy Punch (@HappyPunch) November 3, 2024