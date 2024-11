Tolvai Reni felismerhetetlen volt halloweeni Lady Gaga jelmezében

Tolvai Reni a napokban A szer Demi Moore-jának öltözött halloweenre, később viszont egy másik jelmezét is megmutatta követőinek az Instagramon: Lady Gaga karakterének bőrébe bújt, akit a 2015-ös Amerikai Horror Sztori: Hotel című évadában alakított az énekes-színésznő.

A jelmez kedvéért Tolvai hosszú szőke parókát húzott és a szemöldökét is eltüntette, így jóformán felismerhetetlenné vált az arca. Szettjében egy tematikus partira is ellátogatott, ahonnan videót is posztolt.