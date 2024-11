130 millió dolláros gyűrű, smárolás egy jachton – az esküvőjén olvasta fel a testvére, milyen terveket szőtt a lánykéréséről 9 évesen

Van néhány romantikus klisé, amelyektől elolvadunk, ha épp rózsaszínűnek látjuk a világot, hát még ha egy gyerek fantáziál arról, milyen is az igazi szerelem. Egy amerikai nő 2014-ben az édesapja házában talált egy dobozt, teli a gyerekkori emlékeikkel, köztük egy évkönyvvel, amelyet a bátyja írt 9 évesen. Mikor a nővére belelapozott, egy pontról pontra kidolgozott tervet talált arról, a bátyja milyen eljegyzésre vágyott akkoriban. Hope Carew látva a jelenleg 32 éves testvérének titkos jegyzeteit, tudta, ezt meg kell őriznie a férfi esküvőjéig, hogy ott felolvashassa a vendégeknek. Ez idén októberben meg is történt New York-ban, élőben 150 vendég előtt, illetve az akcióról készült videót egy ennél lényegesen népesebb csoport is láthatta, tekintve, hogy az cikkünk írásának pillanatában 9 milliós megtekintésnél jár.

Huszonöt évesek vagyunk, és én egy multimilliárdos vagyok, aki őrülten szerelmes beléd. Az első számú terv: Cincinnatiből Cabo San Lucas-ba megyünk

– indul Griffin Carew terve a tökéletes lánykérésről.

Az utat úgy képzelte el, hogy éjfélkor felcsempészi a lányt a saját magánrepülőjükre, ahol az álmából ébredt szerencsés, noha nem tudja, hol van, egy csók kíséretében a szerelme azt mondja neki, már mindent elintézett. Amint megérkeznek a mexikói városba, a férfi odaadja a hitelkártyáját, hogy a nő azt vehessen magának, amit akar, de egy órára érjen vissza a hotelbe. Igen ám, de mikor a jövőbeli menyasszony megérkezik, a szálláson a férfinek hűlt helye, viszont a komornyikok lekísérik őt a tengerpartra, ahol egy takarón várja a férfi egy üveg bor társaságában.

Aztán elkezdünk smárolni. Másnap a jachtomon egy másik helyszínre indulunk.

A másik helyszín nem más, mint Francia Polinézia egyik szigete, és útközben „nagyon romantikusan töltik az időt”. A szigetre megérkezve a nő kap egy tonna gyöngyöt, és ha ez nem lenne elég, a férfi megvesz neki bármit, és „engedelmeskedik a parancsának”. Az utazás utolsó állomása Párizs, a romantika és minden kívánság teljesítése itt sem marad el, majd az az Eiffel-torony tetején egy 130 millió dolláros gyűrűt nyújtva elhangzik a nagy kérdés, hogy

„hozzám jössz feleségül?”

A kilenc éves Carew ennyi erőfeszítés után feltehetőleg egy igenre számított, mert ezután további romantikus időtöltést képzelt el a szállodában.

A férfi nővére, aki éveken át őrizgette a fontos iratot, egyeztetett az arával, hogy különleges beszédet fog mondani az esküvőjükön, de annak tartalmát neki sem mondta el pontosan. A nő humoristaként dolgozik, és azt mondja, ha a testvérének nem lenne humorérzéke, nem olvasta volna fel az évkönyv People által is idézett részleteit, de így biztos volt a sikerben, ami a vendégek nevetéséből kiindulva nem maradt el.