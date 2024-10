Kylie Jenner is felült a Demi Moore-vonatra, ő a Sztriptíz meztelen poszterét alkotta újra

Emlékeznek az 1996-ban készült Sztriptíz című filmre, amiben Demi Moore egy bárban meztelenül táncolt? Ha nem, ebben a cikkben több mondatot is szenteltünk neki. Úgy tűnik, a celebek – legyenek magyarok vagy amerikaiak – újra Moore-lázban égnek, ennek vélhetően sok köze van A szer című filmnek, amit látva a színésznő nagy visszatérését joggal ünnepelhetjük.

Kylie Jenner halloweenra nem rémségnek öltözött, hanem a Sztriptíz csodálatos Moore-jának, legalább annyi ruhában, mint a színésznő volt a filmben.

Állást nem foglalnánk, ki néz ki jobban ugyanazon beállítások mellett, mindenesetre talán beszédes, hogy a film címét is kiírta a milliárdos influenszer, nehogy valaki ne értse, miről van szó:

Kylie Jenner as Demi Moore in ‘Striptease’ for Halloween. pic.twitter.com/tbX2POio69

— Pop Crave (@PopCrave) October 31, 2024