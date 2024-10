Döbbenetesen néz ki a Brando-féle Keresztapaként Billy Zane, aki a színészlegendát játssza egy új filmben

Életrajzi film készül Marlon Brandóról Waltzing with Brando címmel, amiben Billy Zane játssza a színészlegendát. Zane-t leginkább a Titanic rosszfiújaként ismerheti a közönség.

A filmet Bill Fishman rendezi, a forgatókönyv Bernard Judge azonos című könyvén alapul. Ő volt az az építész, akit az eddigre világsztár színész a hatvanas évek végén megbízott, hogy alakítsa földi paradicsommá az általa megvásárolt lakatlan szigetet, hogy legyen hova kimenekülni az ipari civilizációból. Úgy akarták lakhatóvá tenni a korallzátonyokból összeálló szigetet, hogy közben megőrzik érintetlenségét és nem vágják tönkre teljesen. A film a nagyszabású és romantikus vállalkozás kudarcáról szól majd, amiben az eredendő nehézségeken túl Brando jogi problémái és családi tragédiák is szerepet játszottak.

Most a filmről kijött egy új fotó is, amin Zane-t A Keresztapában látott Brandóvá maszkírozták, és a végeremény egészen döbbenetes:

