Hujber Ferenc a Nyerő Párosról: Ha előre tudom a névsort, nem vállaltam volna a műsort

Múlt héten indult a Nyerő Páros idei évada, ami bőven adott témát a bulvársajtónak. Talán a legtöbb híradás fókuszában Hujber Ferenc és párja, Szőke Krisztina állnak, amiről a színésznek is megvan a véleménye, ezt a story.hu-val osztotta meg.

Őszintén és mélyen sajnálom, mi több, kikérem magamnak, hogy itt van ez a műsor, és az első perctől rólunk szól! Én nem akartam Hujber show-t! Többször itt hagytam ezt az országot, legutóbb hét évre, és ennyi idő sem volt elég, hogy kitermeljen legalább három épkézláb celebet, aki érdekes lehet! Nyolc pár van a műsorban, és az összes híradás rólam szól. 50 éves vagyok, én nem ezt akartam! Ha előre tudom a névsort, nem vállaltam volna a műsort. Ugyanis, én is ott szembesültem vele, hogy számomra is ismeretlen szinte mindenki, így nagy valószínűséggel mindenki másnak is azok lesznek