Szentesi Éva: Pénteken kezdődik a kezelés, nagyon készülök rá lelkiekben

Tavasszal újabb tumort találtak Szentesi Éva szervezetében. Az írót azóta megműtötték, új kezelését ezen a héten kezdik meg, minderről a keddi Reggeliben beszélt.

Pénteken kezdődik a kezelés, nagyon készülök rá lelkiekben. Végül lesz kemoterápiás része is, biológiai és immunterápiás része is van. Tíz év alatt nagyon sokat fejlődtek az onkológiai kezelések, talán ez a leggyorsabban fejlődő része az orvostudománynak

– mondta el az írónő, hozzátéve: most már nem az a protokoll, hogy egy beteg sugár- vagy kemoterápiát kap, hanem már léteznek fejlettebb, célzott terápiák is – ő is fog ilyet kapni.

Ugyanaz a daganat tért vissza, ami tíz éve volt, nyirokáttétként, ezért muszáj, hogy kemoterápiás rész is legyen. Én most erre készülök. Most már nagyon várom, hogy kezdődjön a kezelés, mert bár volt egy fantasztikusan jó műtétem, de sebészileg nem lehet mindent kiszedni erről a területről, valamennyi rész maradt bent.

Mint mondta, jelenleg otthon tölti az idejét, onnan dolgozik, sok időt tölt a kiskutyájával, kikapcsolódásképpen pedig takarítani szokott.

Úgyhogy én élem az életemet aktívan, amennyire tudom aktívan élni, és épülgetek az operációból, ami most már két hónapja volt. Szóval én az élettel foglalkozom és megyek előre. Jól vagyok

– fogalmazott Szentesi, akinek a párja adja a legtöbb erőt. Elmondása szerint nélküle, egyedül nem lenne képes végigcsinálni ezt az egészet. Nagyon bízik az orvosaiban is, akiket reménykeltőnek nevezett.