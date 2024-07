Szerencsekerék: Kasza Tibi ledöbbent, amikor megtudta, hány éves Hegyes Berci

A Szerencsekerék péntek esti adásában Hegyes Berci is játszott. A vetélkedőn rend szerint három játékos próbál szerencsét, legutóbb pedig úgy alakult, hogy ketten ismerték is egymást: a Dancing with the Stars táncosa és a mellette álló Lili korábban pontoztak együtt táncversenyen.

A téma kapcsán Hegyes elárulta, hogy üdítő változást hozott az életébe a Dancing with the Stars, előtte ugyanis 20 évig versenytáncolt, amiben úgy fogalmaz: ki lehet azért égni rendesen.

Te 30 éves vagy?!

– olvasta fel Hegyes életkorát a kezében lévő jegyzetkártyáról Kasza Tibi, akit megdöbbentett az említett információ.

A kölyökképű mindenit! Mikor mondta, hogy 20 évig versenyzett, mondom korán kezdted, kisöcsi. 30 éves… apám lehetne

– viccelődött a 46 éves műsorvezető.

A táncos később a végjátékig jutott a vetélkedőn, az utolsó szót viszont nem sikerült megfejtenie, így végül több mint kétmilliót bukott.