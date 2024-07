Varga Viktor a Sztárboxról: Vége a csajozásnak, most az összes tesztoszteronom a ringben vagy a sparingok alkalmával jön ki

Az RTL szerda délelőtt közleményben hozta nyilvánosságra, kik lesznek a Sztárbox idei évadának új, férfi könnyűsúly-súlycsoportjának versenyzői. A bokszverseny idei évadában Varga Viktor is kipróbálja magát a ringben, felkészüléséről most a csatorna kamerájának mesélt – aminek mint mondja, minden percét élvezi. Úgy fogalmaz, „hatalmas újítás az, hogy van teste”, mert eddig főleg szellemileg dolgozott magán, például a zenéivel, improvizációival és a szobrászattal.

Tetszik, hogy férfiasabb történetben vagyok most, mint eddigi életemben. Eddig csak ilyen rocksztár-testű kis énekes lény voltam, most viszont férfivá érek

– mondta az énekes, aki három hónapja készül a közelgő megmérettetésre napi több edzéssel, általában csak vasárnaponként pihen.

Vége a csajozásnak, a szerelemnek. A koncerteket muszáj megcsinálnom, abból élek, illetve semmi zenét nem tudok szerezni, mert mire hazaérek a zongorához, már ráfekszem. Nem szívesen hagytam ott a csajozást, csak éppen egyszerűen minden energiámat felhasználom, az összes tesztoszteronom most a ringben vagy a sparingok alkalmával jön ki.

Hozzátette: tapasztalatai szerint pofont adni és kapni is jó. Noha az edzésein megesik, hogy nála kétszer nagyobb ellenfelekkel is meg kell küzdenie, azt mondja, ebben is talál örömöt, a sérülések pedig nem riasztják vissza.

Egyáltalán nem érdekel sem a sérülés, sem az esztétikám. Nem hiszem, hogy egy férfinak szépnek kell lenni, sőt! Jól áll, ha el van törve az orrom vagy be van vérezve a szemem. Én egy harcos vagyok, csak még kicsi vagyok. A nők is szeretik azt, ha valaki férfias és a dzsungelből jött!

Az énekes egyébként közel négy évig járt együtt Zsembera Liliánával, akivel korábban a Párharc című műsort is megnyerték. Májusban lapunk is beszámolt arról, hogy eltérő jövőképük miatt válságba került a kapcsolatuk, a táncosnő pedig a héten elárulta, hogy az énekessel végleg a szakítás mellett döntöttek.