Így válassz okosan gamer laptopot a nyárra

A megfelelő laptop kiválasztása természetesen nem csak nyáron nehéz kérdés, hiszen a legtöbb felhasználó számára egy termék jelenti majd a munkagépet, az átalános felhasználásra szánt privát laptopot és sok esetben az intenzív grafikai terheléssel megküzdő gamer szörnyet. Ilyenkor kell a kompromisszumokat okosan meghozni és kellő figyelemmel utánajárni, hogy a kinézett laptopból, hogyan hozható ki a maximum.

Az új ASUS ROG Zephyrus G16 például első ránézésre egy tökéletes választás, hiszen gyönyörű kijelzővel és elegáns külsővel rendelkezik, valamint az alapmodellben egy NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU is található. A hardcore játékosok utóbbi esetén rögtön kompromisszumért kiálltanak, azonban az NVIDIA-nak köszönhetően valójában egy sokkal élesebb fegyverről van szó, mint azt sokan gondolnák.

Az NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) már most is elérhető a játékok széles katalógusában, és lehetőséget ad arra, hogy egyetlen kattintással szuperül felturbózd az FPS-t. A technológia eléréséhez mindössze egy GeForce RTX GPU és egy kompatibilis játék szükséges, például a Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Alan Wake 2 vagy éppen a Cyberpunk 2077. Rengeteg játék rendelkezik már beépített DLSS-sel, és az NVIDIA folyamatosan együttműködik a fejlesztőkkel, hogy újabbakkal bővítse a listát.

A motorháztető alatt: Hogyan működik a DLSS?

A DLSS növeli a képkocka sebességet anélkül, hogy észrevehetően befolyásolná a képminőséget. Hogyan képes erre a varázslatra? A DLSS egy felskálázási technika, ha a funkciót engedélyezed, a játék alacsonyabb felbontásban renderel, majd a GeForce RTX grafikus kártyád az AI segítségével felskálázza a képet a célfelbontásra. Ha például a laptopod egy 3K-s gyönyörű OLED panellel rendelkezik, a DLSS 1080p vagy 1440p felbontásban rendereli a játékot, majd ezt felskálázza, hogy jobban hasonlítson a natív 3K-s képre. Ez a felskálázási folyamat kevésbé terheli a grafikus kártyádat, mint a játék magasabb felbontásban történő renderelése, így a játékélmény még simább lesz, és kipipálhatunk egy kompromisszumot is, hiszen egy mindössze 1,5cm vékony elegáns gép kínál olyan vizuális élményeket kedvenc AAA címünkben mint egy közel 3cm vastag, süvítő hardcore gamer laptop.

Ha egy játék támogatja a DLSS-t, akkor nagyon könnyű engedélyezni az opciót. A játék elindítása után a grafikai beállítások között találhatjuk meg a DLSS kapcsolót, azt aktiválva pedig további finomhangolást végezhetünk. Az NVIDIA megoldása tehát pontosan annyira praktikus, mint egy ROG Zephyrus G16, mely a játék mellett felejthetetlen szórakozást és kitartó munkát biztosít. Utóbbiban szintén nagyon sokat segítenek az NVIDIA különféle AI-alapú megoldásai, hiszen egy NVIDIA Studio-kompatibilis laptopról van szó, mely az AI-alapú funkciók bevezetésével az Adobe After Effects, Illustrator, Lightroom és más népszerű szoftverekben jelentősen gyorsabb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé.

Összegezve tehát a ROG Zephyrus G16 a 2024-es nyár egyik legjobb választása. Modern és elegáns külsővel, gyönyörű, 3K-s, 240Hz-es OLED kijelzővel és egy munkára, valamint felejthetetlen játékélményre kiélezett hardvercsomaggal rendelkezik, amiből az NVIDIA-nak köszönhetően minden eddiginél többet hozhatsz ki.