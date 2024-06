A következő Miley Cyrus akart lenni, az új Taylor Swift lehet belőle

Világszerte tarol Sabrina Carpenter Espresso című száma, amit a Rolling Stone egyenesen a nyár dalának kiáltott ki. Ez a sláger új szintre emelte a 25 éves amerikai énekesnőt, aki zenészként egyébként már több mint egy évtizede, színésznőként pedig még régebb óta tevékenykedik.

Hogyan lett Disney-sztárból a Z generáció ikonja Sabrina Carpenter?

Miley Cyrus nyomdokain

Carpenter mindössze 6 éves volt, amikor látta a Hannah Montana első részét. Elmondása szerint ez az ősélmény – látni a főszereplő Miley Cyrust egyszerre színészkedni és énekelni – inspirálta, hogy maga is a szórakoztatóiparban helyezkedjen el.

Olyannyira bálványa példáját akarta követni, hogy tízévesen jelentkezett egy Cyrus által szervezett énekversenyre, ahol „a következő Miley Cyrust” keresték.

Carpenter ezreket megelőzve harmadik helyezést ért el. Kihasználva az akkor rá irányuló figyelmet, elindította YouTube-csatornáját, ahová különböző dalok feldolgozásait töltötte fel, és 12 éves korára egy lemezcég szerződést ajánlott neki.

Az éneklés mellett arról sem mondott le, hogy a színészi pályán is kipróbálja magát, mint ahogy példaképe. Kiskamaszként Los Angelesbe költözött, első epizódszerepét az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című bűnügyi thriller-sorozatban kapta.

Nem sokkal a forgatás előtt múltam 11 éves. Az egy nagyon-nagyon őrült pillanat volt az életemben. Mindig azt hittem, hogy vígjátékkal, musicallel vagy valami hasonlóval indítok majd, erre egy kőkemény drámában debütáltam. De nagyon sokat tanultam belőle, és ekkor szerettem bele a színészetbe

– nyilatkozta első tévés élményéről.

Végül a nagy áttörést a Riley a nagyvilágban című Disney-sorozat hozta el számára, amiben a főszereplő legjobb barátnőjét alakította három évadon keresztül. Ezután – mint minden valamirevaló, szerepköréből lassan kiöregedő Disney-üdvöske – Carpenter is úgy döntött, eleget tanult Amerika legbiztosabb sztárcsináló gépezetében, ideje a saját lábára állnia.

Egy szerelmi háromszög tette sztárrá

Miközben a színészkedéssel sem hagyott fel, energiái nagy részét a zenére fordította. Kevesebb mint tíz év alatt öt albumot adott ki (még az idén nyáron érkezik a hatodik), és bár hazájában sikeresen alakult énekesnői karrierje, globálisan egy 2021-ben megjelent dal tette híressé, ami nem is az ő száma.

Három évvel ezelőtt, drivers license című szerzeményével robbant be a köztudatba egy másik Disney-sztár, az akkor 17 éves Olivia Rodrigo. A Spotify-rekordokat döntögető balladában arról énekel, hogy elhajt annak a fiúnak a háza előtt, aki összetörte a szívét. A dalban elbeszélt történet egy másik szereplője egy „szőke lány”, aki „mindig kétségeket ébresztett” a szerzőben, „sokkal idősebb” nála, és megtestesít mindent, ami miatt az előadó „bizonytalan” önmagával kapcsolatban.

A dal megjelenésével egy időben a spekulációk is elindultak, kikről szólhat Rodrigo debütáló száma. A bulvársajtó és a mélyreható rajongói elemzések egyetértésben arra jutottak, az énekesnő akkori színésztársáról, Joshua Bassettről énekel, akivel feltételezhetően randiztak az azt megelőző évben. Ami a szőke lányt illeti: mivel jelen cikk középpontjában Sabrina Carpenter áll – aki szőke, megközelítőleg négy évvel idősebb Rodrigónál, ráadásul egy időben szintén az a hír járta, hogy Bassett-tel jár –, könnyű kitalálni, hogy a teóriák szerint ő lehet az, akiről a dalban említést tesznek.

A feltételezett szerelmi háromszög szereplői hivatalosan soha nem erősítették meg a hármuk között fennálló kapcsolati háló mibenlétét, de nem is cáfolták a pletykákat. Visszatekintve úgy tűnik, Rodrigo és Carpenter (aki számos esetben kegyetlen kommentek céltáblája volt a dal miatt) mindketten a hasznukra fordították a média által generált „rivalizálásukat”: bár tettek rá utalásokat a dalaikban,

mostanra mindketten híresebbek, mint állítólagos viszályuk, vagy a fiú, akin a szóbeszéd szerint civakodtak.

Tinisztárból felnőtt előadó

Az évek folyamán Sabrina Carpenter egyre inkább eltávolodott a Disney-től és annak szellemiségétől, mígnem eljött az idő, hogy szakítson a stúdió birtokában lévő lemezkiadó vállalattal is. Dalszerzőként szeretett volna nagyobb beleszólást kapni a karrierjét érintő döntésekbe, magának kijelölni az irányt, amibe művészként haladni akar, és érettebb, korához illő témákat feldolgozni a dalaiban.

Senki nem készít ugyanolyan lemezt 13 évesen, mint 20 évesen

– mutatott rá a lemezkiadó-váltás legfőbb okára.

A pandémia közepén szerződött át új kiadójához, és rögtön belevágott egy album megírásába, amire sok szempontból úgy tekintett, mint a legelsőre. „Nem arról van szó, hogy a többi lemezemet hiábavalónak tartom, de akkoriban még határozottan nem tudtam, ki is vagyok valójában” – árulta el utóbb, egy másik interjúban pedig arról beszélt, minden zenéje önéletrajzi ihletésű, és végre van is miről írnia.

Azt hiszem, fiatalabb koromban kicsit nehezebb volt a saját élményeimből meríteni, mert annyiból állt az életem, hogy iskolába, boltba és forgatásra jártam. Ez nem volt túl izgalmas, és nem adott sok inspirációt. Az elmúlt években szerettem volna kiélvezni az életet, megtapasztalni a való világot, és ez meg is történt, ebben biztos vagyok. Ennek eredményeképpen jobban megismertem magam, és másképp látom a dolgokat, mint néhány évvel ezelőtt.

Skin című dala volt az első az új kiadójánál, amit sokan a két héttel korábban megjelent drivers license-re adott válaszának vettek. A bulvár hírverésnek is biztosan volt része benne, de ez lett Carpenter első olyan száma, ami felkerült az amerikai slágerlistákra. Nem sokkal később, 2022 júliusában aztán kiadta első „nagylány-lemezét” Emails I Can’t Send címen, és azóta folyamatosan dönti meg az újabb és újabb karriercsúcsokat.

Taylor Swift a szárnyai alá vette

Miután közel egy éven át turnézott szólóban, tavaly lehetőséget kapott, hogy dalait egy még nagyobb közönségnek, a swiftie-knek, azaz Taylor Swift rajongóinak adja elő a The Eras Tour nevű, nagyszabású koncertsorozat keretein belül, dél-amerikai, ausztrál és ázsiai koncertállomásokon. Amellett, hogy ilyen módon még nagyobb közönséghez eljutott a zenéje, Swift támogatása is nagyban hozzájárult mostani népszerűségéhez.

Kettejük kapcsolata nem kizárólag szakmai, Carpenter inkább nővéreként tekint Swiftre, akivel 17 éves korában találkozott először. A turnészereplést sem menedzsereken keresztül szervezték le, a rangidős popsztár sms-ben hívta meg Carpentert, rengeteg emoji és felkiáltójel kíséretében. Tiszta 2024.

Teljesen szürreális ez az egész. 9 évesen földolgoztam az egyik dalát, és egész életemben csodáltam őt, mint művészt, dalszerzőt és üzletasszonyt. Szóval még mindig nem tudom fölfogni, hogy a barátomnak nevezhetem, és részese lehetek egy olyan ikonikus eseménynek, mint ez a turné

– nyilatkozta Sabrina Carpenter, aki Taylor Swift nyitóelőadójaként sem hagyott fel azzal a szokásával, hogy Nonsense című dala utolsó sorait mindig a koncertnek helyet adó aktuális városra szabja: általában a település nevére utaló szóviccel vagy szellemes rímmel, de szinte minden esetben szexuális töltetű csattanóval készült a különböző helyszíneken.

Azért tartom viccesnek az outrók megírását, mert úgy érzem, sokkal többet tanultam a szexualitásról azok révén, mint az emberek gondolnák. Szerintem sokan azt hiszik, hogy állandóan irtóra be vagyok gerjedve, pedig valójában éppen azért tudom megírni ezeket a sorokat, mert nem félek a szexualitásomtól, nem azért, mert folyton az jár a fejemben

– mondta el a mostanra védjegyévé váló vicces kikacsintásokról az énekesnő.

Szabályok nélkül alkot

A humort és a szexualitást keverte a Feather című szerzeményéhez készült véráztatta videóklipben is, ami kisebb botrányt váltott ki a forgatási helyszíne miatt – a kisfilmet ugyanis egy brooklyni katolikus templomban vették fel. Az ügy eljutott a helyi érsekség felsővezetőiig, akik felháborodásukat fejezték ki a videó képi világa miatt.

Nemcsak Carpentert, de azokat is elmarasztalták, akik jóváhagyták a kész anyagot. A templomot a klip megjelenése után újra meg kellett áldani, és elbocsátottak egy papot, aki jóváhagyta, hogy ott filmezzenek.

Előzetesen megkaptuk az engedélyt. És egyébként Jézus is ács volt

– kommentálta szűkszavúan a történteket az énekesnő, utalva arra, hogy vezetékneve angolul ácsot jelent.

Ezután rukkolt elő eddigi legnagyobb slágerével, a cikk elején is említett Espressóval. Ez már a soron következő lemezén kap helyet, ahogyan a Please Please Please is, ami jelenleg az egyik legnépszerűbb dal a TikTokon. Az utóbbihoz készített videóklipben az énekesnő egyszer és mindenkorra felvállalta kapcsolatát az Oscar-jelölt ír színésszel, Barry Keoghannel.

Sabrina Carpenter következő nagy dobása az augusztusban megjelenő hatodik albuma, a Short n’ Sweet lesz, amiről a Rolling Stone előzetesen így írt: