Nádai Anikó: Szörnyű olvasnom, amiket mostanában Nagy Ervinről összeírnak, csak mert vállalta a politikai nézeteit

Az nlc.hu készített interjút Nádai Anikóval: a műsorvezető egyebek között arról mesélt, hogy áll a műsorvezetői szereppel, amiben néhány éve már dolgozik az RTL-nél. Nádai azt mondja, még nem sikerült elfogadnia, hogy jó abban, amit csinál.

Nádai szerint a politika, a celebvilág és az újságírás is torz irányba tart.

Kifejtette, hogy közéleti kérdésekben miért nem szokott megnyilvánulni: példaként hozta fel Nagy Ervint, aki mostanság Magyar Péter mögé állva vállal egyre erősebb közéleti szerepet. Nádai úgy látja, ő nem tudná elviselni jelen pillanatban azt a kritikát, ami például Nagyra is záporozik emiatt.

Ehhez még nem érzem magam elég erősnek. Lilu ebből a szempontból igazi példakép számomra: ha valami bántja az igazságérzetét, akkor is beleáll, ha tudja, hogy lesz majd sok ember, akiknek ez nem fog tetszeni. De szörnyű olvasnom azt is, amiket mostanában Nagy Ervinről összeírnak, pusztán amiatt, mert színészként vállalja a politikai nézeteit. Én még nem vagyok annyira erős, hogy kibírjam, hogy ilyeneket olvasok magamról. Bár most, a februári, gyerekek védelméért folytatott kampányhoz én is csatlakoztam. Úgy éreztem, ez olyan ügy, ami mellett ki kell állnom.