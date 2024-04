Nagy Ervin Magyar Péter támogatásáról: Nem azért teszem, hogy több pénzem legyen – én hazafi vagyok

Március 15-e óta Nagy Ervin többször felbukkant Magyar Péter támogatói közt. A színész szerint azért jelentős Magyar támogatottsága, mert egyesíteni tudja a jobb- és baloldalt. Nagy Ervin ráadásul „forradalmi hangulatot” érez, Magyar melletti kiállása pedig pusztán hazafiság a részéről, nyilatkozta az RTL Házon kívül című műsorában.

A színész korábban távolságtartó volt politikai ügyekben, de most félretette ebbéli érzéseit.

Én most tényleg azt gondolom, hogy ezt a pöttyös labdát rugdosni kell. Most játékban van a labda, evvel most játszani kell, és sokan kellünk, akik játsszuk ezt a focit. Úgyhogy én most nem finomkodok, én eddig mindig nagyon távolságtartó voltam, de most időpillanat van. Ezt meg kell ragadni. Ezt mindenki érzi. A Puzsértől kezdve valójában az összes ellenzéki párt óriás zavarban van, mert lejött a fiú, aki jobban játszik, mint mi.