Demjén Ferencnek nem tetszik, ha dalait engedély nélkül feldolgozzák: Majdnem, hogy erkölcsi sértés, amiket néha hallok

Hevesi Tamás podcastműsorában járt Demjén Ferenc, aki néhány nappal ezelőtt még arról nyilatkozott, nem tetszik neki, ha dalait politikai rendezvényeken hallja vissza.

– mondta, miután Magyar Péter tüntetésén felcsendült A szabadság vándorai.

Ezúttal a problémát azok a feldolgozások jelentették Demjénnél, amik a dalairól készülnek.

Nagyon örülök annak, hogy rengetegen dolgozzák fel a dalaimat, hiszen ez azt is jelenti, hogy valami tovább él. Egyetlen dolog van, ami bánthat és nem csak engem, mert erről beszélgettünk már a Menyussal is. Az a gond, hogy valaki feldolgozza a dalokat, de eszében sincs megmondani, és talán bejelenteni sem a jogvédő irodánál. Ezek között pedig vannak neves előadók is. A másik része a dolognak, hogy vannak amatőr zenekarok, akik feldolgozzák a dalokat, és teszik ezt katasztrofálisan. Majdnem, hogy erkölcsi sértés, amiket néha hallok. Szóljanak, és legalább egyszer hadd hallgassam meg, mielőtt kikerül