Kulcsár Edina 10 éve volt Miss World Hungary, visszatekintve semmit nem változtatna az életén

Kulcsár Edina tíz évvel ezelőtt, 2014-ben nyerte meg a Miss World Hungary szépségversenyt, majd hazai győzelme után második helyezett lett a Miss World világversenyen Londonban, ahol a Queen of Europe címet is elnyerte. A világdöntőn máig az övé a legjobb magyar eredmény. Az akkor 23 éves szépségkirálynő a 24.hu-nak annak idején azt mondta,

amikor az első udvarhölgyként kimondták a nevem, úgy éreztem, én vagyok a világ legboldogabbja. Nem gondoltam, hogy valaha ilyen megtiszteltetés érhet.

Az elmúlt tíz évben celebstátuszba emelkedett Kulcsár most a Borsnak úgy nyilatkozott, érdekes visszatekintenie arra a tíz évvel ezelőtti időszakra, amikor ő volt a Miss World Hungary cím birtokosa.

Rengeteget gondolkodtam az elmúlt pár napban, de arra jutottam, hogy nem változtatnék meg semmit az életemben. Úgy gondolom, mindennek meg kellett történnie, hogy az az ember legyek, aki ma vagyok

– mondta el a lapnak Kulcsár, aki úgy tartja, a versenyen is közvetített normáinak és értékeinek köszönheti, hogy most ennyien támogatják a közösségi médiában. Mint mondja, a Beauty and Purpose alversenyen elért harmadik helyezésére a legbüszkébb, ennek a kihívásnak ugyanis elmondása szerint a belső értékek felderítése volt a céljuk.

Bár semmit nem változtatna az életében, egy dolgot azért tanácsolna egy évtizeddel ezelőtti önmagána:

Talán annyit javasolnék magamnak, hogy »állj meg, nézz körbe, és élj jobban!«. Csak azért javasolnám ezt, mert sokszor volt olyan, amikor még egy kiadós beszélgetésre sem volt lehetőségem, pedig nagyon hiányzott. Többet kellett volna az emberekkel és önmagammal foglalkozni.

Tavaly így emlékezett vissza a szépségversenyre: